Figuras de la política y el arte urgen al G20 a mejorar el sistema financiero global

Londres, 15 abr (EFE).- Un centenar de figuras líderes de la política, la economía y el arte urgieron este lunes en una carta abierta a los líderes del G20 a mejorar el sistema financiero global con el fin de resolver las crisis de la deuda y del clima y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles.

Cara a la celebración de las reuniones de primavera, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizan la situación económica global, el grupo inste a las economías ricas a "triplicar su inversión en los bancos de desarrollo multilaterales, invalidar la deuda y hacer que los grandes contaminadores paguen por el daño medioambiental ocasionado".

Entre los signatarios figuran actores como Stephen Fry, Forest Whitaker y Dia Mirza, la cantante Annie Lennox, la exlíder para clima de la ONU Christiana Figueres, ex figuras de la política como David Miliband o Rory Stewart, cineastas como Richard Curtist y Organizaciones No Gubernamentales como Save The Children y Oxfam.

La misiva, coordinada por la organización Project Everyone, se publica cara a la celebración los próximos días 17 y 19 en Washington de las reuniones del Banco Mundial y el FMI y sigue a llamamientos ya hechos para que se lleven a cabo reformas globales de las finanzas públicas liderados por los dirigentes de Barbados, Kenia y Francia.

"Las instituciones de las finanzas mundiales han perdido su músculo", apunta la carta.

El mensaje sostiene que "el mundo está plagado de conflicto, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una inflación galopante. Todo ello compuesto de la devastación provocada por el cambio climático. Los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran bajo amenaza. Demasiadas personas padecen escasez, austeridad, angustia".

La expresidenta de la República de Malaui, Joyce Banda, apunta que "como líderes africanos, necesitamos invertir en resiliencia, educación, sanidad y educación pero nos retiene una deuda injusta". "El cambio climático ha traído sufrimiento inenarrable a nuestra gente mediante pérdida de infraestructura y tiendas arables, llevando a una hambruna incesante. No tenemos más opción que tomar prestado, perpetuando este ciclo vicioso. Esto tiene que parar", dice.

La carta urge a los líderes de las mayores economías del mundo a aprovechar la oportunidad de reforma en este momento crucial en la historia de las Instituciones Bretton Woods (Banco Mundial y FMI).

"El cambio ya está en camino. Los arquitectos del Banco Mundial y el FMI se han ganado su lugar en la historia. Esta es su oportunidad para cumplir su promesa: Transformar estos instrumentos para la paz y la prosperidad y hacer que realmente funcionen para el interés común. Tripliquen la inversión. Y eliminen la deuda. Hagan que los contaminadores paguen. Es hora de degustar de saborear, de nuevo, la esperanza", termina la carta. EFE

prc/rml