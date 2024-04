Xavi Hernández: "Cubarsí es fundamental y tiene menos fatiga"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que Pau Cubarsí se puede permitir no rotar porque tiene "menos fatiga" que muchos de sus compañeros, al tiempo que valoró como "vital" el triunfo contra el Cádiz este sábado para seguir en la pelea por la Liga antes del Clásico de la próxima semana. "Hemos mejorado el juego posicional, estamos muy bien colocados, muy bien en las vigilancias. Hemos dominado todo el partido. El marcador es corto. Hemos hecho un muy buen partido. Estamos en el mejor momento de la temporada. El equipo se siente a gusto en el campo", dijo en rueda de prensa en el Nuevo Mirandilla. El preparador azulgrana explicó por qué no rotó a Cubarsí como a otros titulares pensando en el PSG o en el propio Real Madrid. "Tiene menos fatiga, es un futbolista que va a marcar una época, es fundamental", afirmó, antes de valorar la lucha por la Liga. "Nos estamos jugando la Liga, queremos competir por la Liga. El siguiente partido es el Clásico, depende de nosotros recortarle tres puntos al Madrid y hoy era vital. Los futbolistas están preparados, porque les veo entrenar, la ambición y el compromiso son máximos. El equipo está enchufado, me enorgullece", apuntó. Xavi explicó así la motivación de su equipo sin pensar antes de tiempo en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el PSG. "El martes es un cara o cruz. Tenemos una ventaja de un gol pero tenemos delante un equipazo. Será una guerra muy importante, por eso necesitamos a la afición. Nos vamos a dejar la piel para pasar a semifinales", terminó.