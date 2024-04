Crónica del Cádiz CF - FC Barcelona, 0-1

El FC Barcelona venció (0-1) al Cádiz CF este sábado gracias a un bonito gol de Joao Félix para responder a la victoria del líder de LaLiga EA Sports, un Real Madrid que había superado poco antes al Mallorca, y seguir a ocho puntos de la cabeza antes del Clásico. Los de Xavi Hernández salieron ilesos del Nuevo Mirandilla, donde los locales se jugaban también mucho en la jornada 31. El cuadro andaluz seguirá marcando el descenso al no encontrar recursos ante un Barça que, pese a novedoso en su alineación, estuvo serio y apenas concedió atrás, sexta portería vacía seguida en Liga. El conjunto azulgrana alargó su buen momento, en especial con la convicción atrás a pesar de la rotación, no en un Pau Cubarsí que siguió acumulando elogios, y sin un Robert Lewandowski que arriba estaba siendo clara referencia en los suyos. Joao Félix, Vitor Roque y Ferran Torres fue la opción ofensiva y el portugués iluminó el camino con un golazo de chilena poco antes del descanso. Al Barça le salió bien la jugada de dosificar pensando en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain y, el próximo domingo, la visita al Santiago Bernabéu donde puede estar su última carta para dar emoción a la Liga. Félix, que pidió ser de los habituales, cazó un balón en saque de esquina de manera acrobática para hacer el 0-1 en la primera culé. Antes del descanso, Chust salvó bajo palos el 0-2 de Fermín. Con la renta, el Barça estuvo cómodo, aunque el Cádiz trató de estirarse sobre la hora de encuentro. Juanmi marcó en fuera de juego claro y Chust probó suerte con un cabezazo que se fue desviado. El equipo culé perdió la posesión y, en su momento más delicado, volvió a aparecer Joao Félix con buenas ocasiones para sentenciar. Ter Stegen tuvo que aparecer ante Samassekou, quien más cerca estuvo en la reacción que buscó Mauricio Pellegrino pero, con los cambios, la entrada de Pedri, Raphinha y Yamal, el Barça terminó entero y sin sufrir para volver a estar a ocho puntos del Madrid, con pilas cargadas y confianza intacta en luchar hasta el final. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: CÁDIZ CF, 0 - FC BARCELONA, 1. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. CÁDIZ CF: Ledesma; Carcelén, Ousou, Chust (Pires, min.83), Javi Hernández; Álex Fernández (Samassekou, min.76), Alcaraz, Sobrino, Robert Navarro (Machís, min.77), Juanmi (Roger, min.76) y Chris Ramos (Maxi Gómez). FC BARCELONA: Ter Stegen; Héctor Fort (Pedri, min.62), Cubarsí, Christensen (Koundé, min.62), Marcos Alonso; Oriol Romeu, Sergi Roberto, Fermín (Raphinha, min.80), Joao Félix (Casadó, min.85), Ferran Torres y Vitor Roque (Yamal, min.62). --GOLES: 0 - 1, min.37, Joao Félix. --ÁRBITRO: Pulido Santana (C. Canario). Amonestó a Alcaraz (min.45+1), Javi Hernández (min.64) y Roger (min.85) por parte del Cádiz. Y a Cubarsí (min.26), Sergi Roberto (min.45+1) y Ter Stegen (min.77). --ESTADIO: Estadio Nuevo Mirandilla.