'Cholo' Simeone: "Para los que vivimos del fútbol, son semanas muy bonitas, tensas y con responsabilidad"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho este sábado que, para él y quienes viven "del fútbol", estas fechas "son semanas muy bonitas, tensas, con presión, con responsabilidad, con ilusión y con ganas de que pasen cosas", a colación del triunfo de sus pupilos por 3-1 ante el Girona FC en la jornada 31 de LaLiga EA Sports. "He celebrado mucho que todos los que pudieron ayudar en el partido estuvieron comprometidos con lo que nos está pasando. Para los que vivimos del fútbol, son semanas muy bonitas, tensas, con presión, con responsabilidad, con ilusión y con ganas de que pasen cosas. Y para ello te tenés que entregar y que después sea lo que tenga que ser", indicó el 'Cholo' Simeone en una rueda de prensa desde el Cívitas Metropolitano. En este sentido, confeso qué pensaba al ver el 0-1 del minuto 4. "Que ellos habían empezado bien, que en la primera jugada que tuvieron fue gol. Nos reacomodamos allá por los 20 minutos desde lo posicional mejor para poder presionarlos, para estar más cerca de ellos y para ganar más duelos, cosa que no había pasado en los primeros 15 o 20 minutos", dijo. "A partir de ahí para adelante, el penal favoreció la ola y la energía positiva. El segundo fue un golazo... y el segundo tiempo lo controlamos desde el principio al fin", resumió el técnico argentino sobre la remontada colchonera en un duelo vital por el tercer puesto. "Estamos atravesando este periodo con la gente involucrada. Correa fue de menos a más haciendo un partido bastante bueno, importante, con personalidad, transmitiendo buena energía para todo lo que hacía; Morata entró bien, Riquelme también fue de menos a más, Mario [Hermoso] volvió de su lesión muy bien y eso nos genera tener más posibilidades para todo lo que nos queda", agumentó Simeone desde la sala de prensa. También elogió a Antoine Griezmann, autor de dos goles al Girona. "Nos pone contentos todo el trabajo que hizo Antoine. Me pareció que, pese al esfuerzo que había hecho en el partido de Champions, hoy lo vi mucho más suelto, mucho más él. Lo necesitamos así, es el jugador más importante que tenemos y obviamente queremos que en este final pueda darnos todo lo que tiene", señaló el entrenador argentino del Atlético. Mientras, Simeone recalcó su postura tras la victoria. "El otro día creo que lo explicaba Ancelotti, si no me equivoco, que decía que el ganar es tranquilidad; no más que eso, porque estamos en un lugar donde estamos expuestos continuamente. A más años, en vez de estar más tranquilo, la responsabilidad crece mucho más aún", comentó al respecto. "Y bueno, es un momento de tranquilidad porque se sacaron tres puntos muy importantes. Estamos a cuatro puntos ahora del Girona y con posibilidades, según como lo hagamos, de pelear por esa plaza. Y... al Borussia Dortmund, que lo tenemos ahí a la vuelta", advirtió el 'Cholo'. Igualmente habló sobre su cambio de sistema. "Yo siempre creo que no importan los sistemas, sino que importa la capacidad de interpretación de cómo jugar en cada sistema. Evidentemente hoy nos costó interpretarlo como queríamos al principio", admitió sobre el cambio del 4-4-2 al 5-3-2. "Ellos en la primera jugada que tuvieron fue gol, después no hubo una secuencia continua de ataque; pero también es verdad que a partir del posicionamiento que utilizamos posteriormente, estábamos más cerca y recuperamos pelotas más adelante. Eso nos vino bien y después cada futbolista que iba entrando como que le iba agregando al equipo energía", subrayó. En este contexto, destacó esa "energía" junto al "trabajo" y a la "disciplina" para hallar "tracción a lo que se necesitaba". "Creo que pudimos en el segundo tiempo también alargar esta situación de goles. La de Molina, la de Morata, la de Lino... que pudimos haberlas resuelto mejor", lamentó al respecto de tres buenas oportunidades de marcar. Pese a ganar a un rival directo, Simeone fue cauteloso. "Hay que mirar para los dos lados. Porque el Bilbao está muy bien, viene de ganar la Copa del Rey, está con mucho entusiasmo. Veremos cómo responde mañana y a partir de ahí queda el partido contra nosotros, así que mucha atención hacia los que están abajo y veremos si podemos seguir buscando mirar al que tenemos arriba", aludió de nuevo al Girona. Por último, alabó el trabajo de Saúl Ñíguez y su estado de ánimo. "Yo creo que lo fuimos hablando en distintas etapas, cuando hizo lo del comunicado contando lo que le pasaba. Ya dije lo que pienso, son sensaciones que él tenía y las quería contar", precisó el 'Cholo'. "Después [llegó] el gran momento de la semana pasada en Liga, que hizo el gol que nos hizo ganar el partido, y obviamente su energía y su entusiasmo seguramente mejoró", recordó Simeone sobre el triunfo por 1-2 contra el Villarreal CF durante la jornada 30 en Primera División. "Porque cuando uno hace un gol importante, se siente también más importante de cara al futuro. Hoy lo estaba haciendo bien, la lesión lo sacó del partido y ojalá que nos pueda ayudar como nos ha ayudado siempre", concluyó Simeone en sus halagos hacia Saúl.