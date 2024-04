Alemania pide a sus ciudadanos que abandonen Irán ante un inminente ataque a Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha pedido a todos los ciudadanos alemanes en Irán que abandonen el país, al mismo tiempo que ha recomendado que se eviten los viajes a la región. "Las actuales tensiones en la región, en particular entre Israel e Irán, albergan el riesgo de una escalada repentina", ha explicado este viernes por la noche la titular de Exteriores, Annalena Baerbock, que ha alertado de que la situación de seguridad puede deteriorarse rápidamente y sin previo aviso. "No puede descartarse que una escalada afecte también a las rutas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, con las correspondientes posibles restricciones a la entrada y salida de Irán", ha agregado la ministra. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha tratado con su homólogo de Irán, Hosein Amirabdolahian, la escalada de tensiones en Oriente Próximo y ha apelado a la "máxima contención" de todas las partes para evitar que vaya a más, después de que Teherán haya amenazado con responder al bombardeo israelí sobre su Consulado en Damasco. En tono similar se ha pronunciado el Ministerio de Exteriores de Austria, que ha emitido un aviso con "consejos para viajar a Irak , Irán , Jordania y Líbano", en el que ha señalado que, "debido a la tensa situación actual en la región, se puede esperar un mayor riesgo, especialmente en los próximos días" y ha instado "a los austriacos que se alojan aquí a extremar las precauciones". En este contexto, varias aerolíneas como Australina Airlines han anunciado que suspenderán los vuelos entre Viena y Teherán y "cambiarán las rutas a través del espacio aéreo iraní" hasta el 18 de abril, según 'The Times of Israel'. Estas advertencias llegan después de que Baerbock abordara este jueves con su homólogo iraní, Hosein Amirabdolahian, la escalada de tensiones en Oriente Próximo, apelando a la "máxima contención" de todas las partes para evitar que vaya a más, después de que Teherán amenazara con responder al bombardeo israelí sobre su Consulado en Damasco. Así, Alemania y Austria se suman a otros países como Estados Unidos, que ha limitado este jueves los viajes por motivos personales a funcionarios estadounidenses y sus familiares en Israel debido a las amenazas de Irán, o Francia, que ha desaconsejado viajar a Israel, Irán, Líbano y los Territorios Palestinos "en los próximos días" por el mismo motivo. La semana pasada, un ataque atribuido a Israel golpeó el Consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria, dejando al menos una quincena de muertos, entre ellos altos mandos militares de la Guardia Revolucionaria de Irán. Desde entonces, Teherán ha advertido de que se reserva el derecho a responder, a medida que crecen los temores en los últimos días ante una inminente ofensiva.