Google One retirará la VPN a finales de 2024

Google ha anunciado el cese de su servicio de red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) incluido en Google One, que dejará de estar disponible para los usuarios a finales de este año, debido al poco uso de la función por parte de los usuarios. La red privada de Google, que fue lanzada en 2020 y llegó a España en 2021, es una herramienta ideada para proteger a los usuarios de ataques maliciosos y operadores de red, ya que su función es enmascarar la dirección IP de los dispositivos con el objetivo de que nadie pueda rastrear la actividad que se lleve a cabo o determinar la ubicación de estos. Inicialmente, la VPN solo estaba disponible para los usuarios suscritos a la versión Premium de Google One. Más tarde, la tecnológica amplió esta herramienta para todos los planes del servicio de suscripción. Asimismo, el acceso a esta función de red privada está disponible tanto desde dispositivos con sistema operativo Android, como iOS, Windows y Mac. Ahora, Google ha anunciado el cierre de la función VPN de Google One, que dejará de estar disponible para los usuarios suscritos al servicio a finales de este año 2024, como ha informado a través de un correo electrónico enviado a los usuarios de Google One, recogido por Android Authority. En concreto, la desactivación de la VPN en Google One se debe a que "la gente simplemente no la estaba usando", según ha declarado el gigante tecnológico al medio 9to5Google,. Asimismo, la compañía ha indicado que, al cesar este servicio, podrá reenfocar sus proyectos para "mantener funciones más demandadas" en su sucripción. Con todo ello, los usuarios podrán continuar utilizando la conexión VPN de Google One hasta finales de este año, aunque la compañía no ha compartido una fecha concreta para el cierre definitivo de la función. Igualmente, los usuarios con dispositivos Pixel 7 o superiores podrán seguir utilizando la VPN de Google. Esto se debe a que la función se utilizará de forma integrada en el 'smartphone' y no a través de Google One.