Samaranch: "En París nos jugamos mucho, son el símbolo para cambiar una dinámica atroz"

Madrid, 11 abr (EFE).- Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, afirmó que el Movimiento Olímpico "se juega mucho" en los Juegos de París, porque la cita debe ser "el símbolo que se necesita para cambiar la dinámica atroz" que vive el planeta.

"Estamos a 105 días de los Juegos de París, donde todos nos jugamos mucho. París pretende sacar el espíritu olímpico fuera de los estadios, desde la ceremonia inaugural, a lo largo de 6 km del río Sena, hasta las competiciones en La Concordia, el Campo de Marte o Versalles. Es un ejercicio nuevo, distinto, muy bien hecho por los franceses y tenemos muchas esperanza de que salga bien", aseguró Samaranch, que asistió en la sede del Comité Olímpico Español (COE) a la presentación del libro '366 historias (y más) de los Juegos Olímpicos que deberías conocer' (Espasa), del periodista Alfredo Relaño.

"Es muy importante", subrayó Samaranch, "que los Juegos salgan bien. Estamos en unos días en que prima la búsqueda de las diferencias entre las personas, en lugar de lo que tenenos en común. La política, la sociedad, las redes sociales, buscan esas diferencias".

Pero los Juegos, añadió el dirigente olímpico, "son uno de los pocos ejemplos vivos, actuales, de éxito, que demuestran que los jóvenes del mundo tienen muchas más unión de lo que se dice sobre ellos".

"Los Juegos son un símbolo que se necesita para cambiar esa dinámica atroz", subrayó. "En París estarán los atletas israelíes y los palestinos, conviviendo entre ellos. Estarán los ucranianos y los de pasaporte ruso independientes, todos bajo el mismo techo", indicó el vicepresidente, hijo del que fue presidente homónimo del COI y que, gracias a ello, ha tenido "el privilegio de estar en trece Juegos".

Samaranch reiteró "la plena confianza en el Estado francés" en materia de seguridad. "En el COI no somos nadie para decir que pongan un gendarme en esta o en aquella puerta".

Además de Samaranch, asistieron a la presentación del libro el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en un acto con invitados como Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Alfredo Relaño, que confesó que "nunca" ha pisado unos Juegos, dijo que el libro publicado ahora era "un encargo", pero que salieron tantas historias que tuvo que intercalar en el título la coletilla 'y más' para incluir todas las que encontró.

"Pero he seguido los Juegos con ahínco", indicó. "Y al hacer el libro he adquirido un conocimiento que no tenía".

Alejandro Blanco afirmó que espera los Juegos de París con un "optimismo basado en la realidad".

"Gracias al trabajo de los deportistas, de los clubes, de las federaciones y de la gran apuesta del Gobierno, podemos estar tranquilos", dijo Blanco, que ha previsto un número de medallas similar o superior a las 22 de Barcelona'92, tope del deporte español. EFE

nam/jpd