Nacho Ángel (gama blanca Samsung): La IA de Samsung en sus nuevos electrodomésticos Bespoke "no tiene límites"

La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los pilares en los que Samsung está basando sus nuevos dispositivos, incluidos los nuevos electrodomésticos presentados en el evento Welcome to BESPOKE AI, en los que, según ha subrayado el director del área de gama blanca de Samsung, Nacho Ángel, y muestran las múltiples nuevas funciones de eficiencia, la IA "no tiene límites". La compañía tecnológica coreana dio a conocer su nueva línea de electrodomésticos el pasado miércoles en el evento Welcome to BESPOKE AI, celebrado en París, que incluye el frigorífico French Dor Family Hub y el robot aspirador Bespoke Jet Bot Combo AI, que se lanzarán en España en el mes de junio, además de su nueva gama de lavadoras, que comenzarán a llegar en mayo. Tal y como ha compartido Nacho Ángel en una entrevista con Portaltic, los electrodomésticos Bespoke destacanepor las oportunidades que ofrece la IA a la hora de llevar a cabo tareas en el hogar, así como por las oportunidades de conectividad. "Lo que pretendemos con nuestros productos a través de la IA es que hagan la vida de los consumidores más fácil. Esto implica que sean fáciles de conectar", ha señalado. Para ello, los electrodomésticos funcionan con la plataforma Smart Things de Samsung, que ofrece una experiencia de uso "muy sencilla". Una de las novedades que ha resaltado Ángel en este aspecto es la pantalla AI Home, que se ha implementado tanto en los frigoríficos como en las lavadoras e, incluso, en su nueva vitrocerámica de cocina de inducción. La pantalla funciona como un centro de control de fácil acceso con la que se puede gestionar prácticamente todo, incluso el resto de electrodomésticos del hogar, a través de la herramienta 3D Map View. También permite otras funciones como atender llamadas telefónicas o reproducir contenido desde la aplicación de Internet. LA IA GENERATIVA "NO TIENE LÍMITES" Como punto común entre estos nuevos electrodomésticos sobresale la IA integrada, con lo que Samsung ha introducido funciones que pretenden facilitan el día a día de los usuarios en el hogar, hasta el punto de llevar a cabo acciones como identificar qué alimentos se guardan en el frigorífico y proponer recetas con ellos o, incluso, lanzar avisos cuando los alimentos vayan a caducar. Lo mismo ocurre con las nuevas lavadoras que, gracias a sus sensores y la IA, pueden adaptar su ciclo de lavado. Por ejemplo, la lavadora prevé la cantidad de agua y detergente, la temperatura o el tiempo de lavado, en base al tipo de prenda que se esté lavando o la suciedad que tenga. Ángel ha desarrollado que los electrodomésticos utilizan un sistema 'machine learning', de aprendizaje automático, que aprende del uso diario de los usuarios. "Normalmente, el ser humano es una persona de costumbres y, en base a ello, la IA generativa hará que los electrodomésticos aprendan con los clientes", ha detallado. Ello se complementa con los sensores que integran los nuevos frigoríficos y lavadoras. Por ejemplo, en el caso de la nueva línea de lavadoras, disponen de cinco sensores que detectan el tipo de tejido, la suciedad del agua o la cantidad de detergente, entre otras cosas. Así, estos sensores recogen información de uso alrededor de 200 veces al día (en el caso de los frigoríficos alrededor de 300 veces) y, tras ello, la IA utiliza dichos datos para aplicar soluciones en base a cada situación. En las lavadoras, adapta el proceso de lavado de la forma más eficiente. Con estos avances, Ángel ha señalado que los nuevos electrodomésticos de Samsung "están ya en un ecosistema en el que la IA es generativa y no tiene límites". De hecho, ha apostillado que, si acaso, "los límites los va a poner muchas veces el propio 'hardware'". "EDUCAR" A LOS CONSUMIDORES PARA INTEGRAR LA IA EN SU RUTINA DIARIA Los casos de uso que ofrecen los electrodomésticos de Samsung con IA integrada son, en su mayoría, opciones novedosas para los usuarios, quienes no acostumbran a, por ejemplo, recibir opciones de recetas según guardan un tomate en su nevera o a responder una llamada desde la lavadora. En este sentido, el directivo de Samsung ha detallado que, de cara a integrar las funciones de IA de los electrodomésticos en el día a día de los clientes, "hay que hacer un trabajo tanto desde el punto de venta como desde redes sociales". Concretamente, ha señalado que hay que "educar a los consumidores", de manera que vayan integrando en su rutina diaria las acciones que permiten interactuar con los electrodomésticos de forma natural en el hogar. Sin embargo, Ángel ha destacado que lo que sí tienen cada vez más interiorizado los consumidores españoles son algunos de los beneficios que aportan estos nuevos electrodomésticos, como es el ahorro energético y, por tanto, el ahorro en la factura. Tanto las nuevas lavadoras como los frigoríficos Bespoke ofrecen una mejora en la eficiencia. Concretamente, las nuevas lavadoras pueden alcanzar hasta un 40 por ciento más de ahorro energético. Esto se debe a herramientas como la nueva función exclusiva de Samsung AI Ecobubble que, según ha especificado Ángel, inserta burbujas en el proceso de mezcla del jabón con el agua, permitiendo que se puedan mezclar a la temperatura de 15 grados en vez de tener que calentar el agua hasta los 40 grados. De esta forma, el gasto energético es mucho menor y, como consecuencia, el gasto económico también se reduce considerablemente. CIFRAS "PROMETEDORAS" EN VENTAS DE FRIGORÍFICOS EN ESPAÑA Siguiendo esta línea, Ángel adelantado que sus datos en ventas para los electrodomésticos Samsung son "muy prometedores" para este año, en parte, gracias a que sus productos son más eficientes a nivel energético. Concretamente, ha hecho referencia a la gama de frigoríficos, cuyas ventas están creciendo en un 50 por ciento durante este año para los frigoríficos de eficiencia energética A. También ascienden las ventas de los frigoríficos de eficiencia energética B, un 90 por ciento en este caso, y con los C en un 30 por ciento, según sus datos. "Esto es un síntoma muy claro de que el consumido está eligiendo estos productos", ha indicado. "En Samsung somos líderes de la categoría de frigoríficos y líderes en eficiencia energética", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que, actualmente, la compañía también lidera el segmento de lavadoras de 9Kg clasificación energética A, donde disponen de un 24 por ciento de la cuota de mercado. MEJORAR LAS TECNOLOGÍAS ACTUALES De cara a un futuro cercano, Ángel ha señalado que Samsung está buscando cómo continuar mejorando las tecnologías integradas en sus electrodomésticos. En concreto, ha señalado que la tecnológica "es una de las empresas más innovadoras", en parte, gracias a su sector de I+D, que cuenta con el 25 por ciento de la plantilla a nivel global. "Es una cifra importantísima y, probablemente, de las más relevantes del mundo", ha remarcado Ángel. "La innovación siempre está ahí. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es coger toda esa innovación, que ha sido relevante y en la que somos únicos, y la estamos incorporando con IA", ha sentenciado. Igualmente, ha agregado que también están "muy orientados" a garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de los consumidores. Al respecto, ha puesto en valor su tecnología de ciberseguridad Samsung Knox, que también está implementada en todos los nuevos dispositivos. No obstante, como anunció Samsung en el marco del evento Welcome to BESPOKE AI, la compañía ya tiene previstas más novedades, por ejemplo, incorporar IA generativa a través de conversaciones fluidas con los electrodomésticos durante este año, "como si conversaran con los miembros de su familia". Para ello, el asistente de voz de Samsung Bixby será clave.