Movistar Plus+ se disculpa por "los desafortunados comentarios" de Burgos sobre Yamal y "adoptará medidas"

La plataforma Movistar Plus+ pidió disculpas por "los desafortunados comentarios" realizados este miércoles por el exjugador argentino Germán Burgos, uno de sus colaboradores de sus programas deportivos, sobre el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal y aseguró que "adoptará las medidas oportunas" "Ojo que si no le va bien puede terminar en un semáforo", espetó el exportero desde el plató del programa previo a las retransmisiones de la Liga de Campeones después de unas imágenes en las que se veía al jugador blaugrana dejar el calentamiento en el Parque de los Príncipes dando unos toques de mucha calidad. Este comentario provocó el enfado no sólo de su club, sino también de su rival, el Paris Saint-Germain, e incluso de la UEFA, por lo que no hubo atenciones al micrófono de 'Movistar+' por parte ni de jugadores ni de técnicos de ninguno de los dos equipos. "Fue un comentario sin tratar de herir a nadie, al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así y se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces por ahí haciendo una 'humorada' (broma), te metes en problemas y en esta época hay que adaptarte a todo y en eso estamos", expresó Burgos posteriormente desde el plató. "Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente", subrayó Movistar+ posteriormente en un comunicado. La plataforma recalcó que "condena cualquier tipo de discriminación" y que "no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma". "Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse", sentenció.