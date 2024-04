Lorena Morlote cierra una de sus peluquerías en Madrid

Lorena Morlote no solamente se ha tenido que enfrentar a las declaraciones que Makoke ha hecho por los platós mientras ella estaba concursando en 'Supervivientes 2024', también a los testimonios que ahora salen a la luz de exempleadas suyas que se quejan de que no se les pagaba en fecha. Unos testimonios que ya salieron en algunos platós de televisión, pero tratándose muy por encima... sin embargo ahora, personas que habrían sido de su confianza rompen la barrera del anonimato para hablar mal de ella. En este contexto -en el que también se ha hablado que Lorena estaría haciendo frente a una mala situación económica- Europa Press ha sido testigo de cómo uno de sus centros de belleza en Madrid ha echado el cierre. Uno de los locales de Lorena Morlote cierra para siempre sus puertas. De esta manera, la estilista de los famosos, recién llegada a España tras su aventura en 'Supervivientes 2024', no solo tiene que lidiar con las críticas sino con el fracaso de uno de sus centros. ¿Tendrá en mente abrir un centro junto a Laura Matamoros tal y como han bromeado las dos en Honduras? De momento, Morlote tendrá que hacer frente a todas estas informaciones en cuanto regrese a los platós de televisión.