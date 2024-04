El acceso anticipado de The Rogue Prince of Persia llegará el 14 de mayo

Ubisoft y el estudio Evil Empire han anunciado que el título 'roguelite' de acción y plataformas en dos dimensiones (2D) The Rogue Prince of Persia se lanzará en acceso anticipado en la plataforma de videojuegos Steam el próximo 14 de mayo. Este juego de mazmorras se ambienta en una recreación ficticia de la capital del Imperio persa, Ctesifonte, que se enfrenta a una invasión de soldados poseídos del ejército huno, liderados por Nogai. Los jugadores de The Rogue Prince of Persia podrán encarnar al protagonista, que cuenta con una boleadora mística que lo resucita cada vez que muere; un artefacto que le ha permitido perfeccionar sus habilidades acrobáticas y de combate durante años. En un intento tras otros, los jugadores tendrán que ayudar al príncipe a moverse por plataformas 2D, explorar diferentes biomas, dominar nuevas armas, equiparse con nuevos artilugios, mejorar su equipamiento en el Oasis y liderar a sus aliados para salvar la ciudad de la destrucción. Para ello, los jugadores deberán correr por la pared para cruzar huecos, esquivar trampas y superar a los enemigos, ya sea en el acueducto o la gran academia, así como en los jardines salvajes. Ubisoft, que ha anunciado el lanzamiento del juego con el estudio de desarrollo Evil Empire, ha comentado también que el príncipe deberá lidiar con todos los peligros del entorno y luchar contra hunos, que hacen uso de magia oscura chamánica, así como criaturas corrompidas por su influencia. Asimismo, se podrán emplear herramientas como dagas gemelas, lanzas, mandobles o hachas, y otras armas secundarias, entre las que se pueden elegir escudos, arcos y garfios. La banda sonora de The Rouge Prince of Persia está producida y compuesta por el productor de música electrónica y artista de 'performance' persa-estadounidense ASADI, que fusiona sonidos modernos y tradicionales. A medida que pase el tiempo, los jugadores, que podrán acceder de forma anticipada el próximo 14 de mayo, contarán con nuevos niveles, jefes, armas, enemigos y mejoras que irán llegando de forma gradual, según los comentarios de la comunidad.