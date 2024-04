Aitana, su impactante y exótico look de cuero tras las imágenes de su reconciliación definitiva con Sebastián Yatra

La reconciliación de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra era un secreto a voces desde que hace semanas fueron pillados de lo más cómplices en Islandia. Después vendría una nueva cita en Londres y otra en la casa de la cantante en Madrid, pero faltaban las imágenes definitivas de la segunda oportunidad de la pareja tras su ruptura el pasado noviembre después de un año de relación. Y por fin han llegado. Lejos de esconderse, la triunfita y el colombiano han decidido gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están y este domingo, como publica la revista 'Diez minutos' en su portada, disfrutaron de un romántico paseo de la mano por el centro de la capital en el que no faltaron los arrumacos y los gestos de cariño que evidencian su felicidad tras haber apostado de nuevo por su historia de amor. Coincidiendo con las imágenes que confirman que su reconciliación con Yatra es un hecho, Aitana ha reaparecido ante las cámaras para presentar su nueva película, 'Pared con pared', una comedia romántica que protagoniza con Fernando Guallar y que se estrena en Netflix este 2 de abril. Consciente de que todas las miradas estarían puestas en ella, la artista ha apostado por un look impactante y de lo más rompedor; un ajustado vestido de cuero negro con cuello alto, largo midi y mangas abiertas y un original peinado con influencia asiática, con dos moñetes recogiendo su media melena y su característico flequillo enmarcado con dos finas trenzas delanteras. Una aparición que ha desatado una gran expectación y en la que Aitana -ya estaba previsto, no ha sido una decisión de última hora tras ver sus cariñosas y románticas imágenes con Yatra- no ha hecho declaraciones a la prensa, por lo que por el momento seguiremos con las ganas de saber si está feliz por su reconciliación con el cantante de 'Vagabundo'.