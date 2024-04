Pedri: "Ojalá que Xavi se lo repiense y esté mucho tiempo"

El jugador del FC Barcelona Pedri se mostró "muy contento" por volver a jugar con el protagonismo que tuvo este miércoles en la victoria (2-3) sobre el Paris Saint-Germain en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, al tiempo que deseó que Xavi Hernández siga siendo su técnico la próxima temporada. "Siempre hemos estado con el míster a muerte y mientras esté con nosotros será sí, esperamos que sean muchos días. Él se crió en el Barça e intentamos defender al club como él hizo como jugador. Ojalá se lo repiense, Xavi, y esté mucho tiempo", dijo en zona mixta en el Parque de los Príncipes de París. El internacional español confesó su deseo de que Xavi no cumpla con su intención anunciada de dejar el club al final del curso, un Barça que dio un paso importante para avanzar en la 'Champions'. "Es una de las cosas que hemos mejorado. Antes nos marcaban y nos veníamos abajo muy rápido. Hoy no ha sido así", apuntó. "Siempre pienso en que vamos a dar lo mejor y a ganar cada partido. No imaginaba volver así en este partido, pero muy contento", dijo un Pedri que, en su primer balón al minuto de entrar desde el banquillo, dio la asistencia del 2-2 a Raphinha. "He tenido muchas lesiones en esa zona pero tengo la suerte que cuando entro al campo no pienso mucho en ello. El pase fue con esa pierna. No pienso en ello. Intento tener las mejores sensaciones para disfrutar", añadió. Por otro lado, Pedri se refirió al partido de vuelta contra el PSG la próxima semana. "Serán 90 minutos a muerte, como hoy, en un duelo de tú a tú. Pero el Barça es el mejor club del mundo, estamos volviendo a ser lo que era antes. Intentaremos volver a ganar esta competición", terminó.