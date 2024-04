Carolina Castro, abogada de Silvia Bronchalo, revela cómo está su clienta tras el comienzo del juicio

Después de una larga espera, el juicio de Daniel Sancho ha comenzado y con algunas ausencias marcadas. Durante la primera jornada ha sido la madre del joven, Silvia Bronchalo, la principal ausente debido a problemas de salud. Aunque Daniel sí que ha contado con la compañía de su padre, Rodolfo Sancho, Silvia se ha visto incapacitada para poder acompañar a su hijo en un momento tan delicado. En esta ocasión hemos podido hablar con Carolina Castro, abogadad de Silvia en España, y nos ha explicado los motivos de su ausencia: "Ella no se encontraba bien, está en Tailandia, pero no ha podido acudir por un tema de salud, en cuanto ella pueda por supuesto que irá al juicio para estar al lado de su hijo". En cuanto a los motivos que le han llevado a esta situacicón, la letrada explica que ha sido un cúmulo de cosas en los últimos meses: "Probablemente ella tiene una mezcla* son unos momentos importantísimos para su hijo, entonces son muchos meses acumulados, ahora es la hora de la verdad, creo que ha habido un cúmulo de sentimientos, emociones más otra serie de cosas que evidentemente han pasado y le han hecho mella". Tras conocerse la noticia de que Rodolfo Sancho ha grabado un documental que verá la luz en las próximas horas en las que explica su punto de vista tras lo sucedido con su hijo, Carolina cree que Silvia no podría hacerlo, al menos por el momento: "Yo no la veo, sinceramente. Hoy por hoy no, al final la vida nos cambia a todos, pero hoy por hoy, te digo un no rotundo, además". Aunque, sin lugar a dudas, lo mejor para Daniel sería que sus padres permaneciesen unidos en estos momentos, Carolina asegura que una unión entre Silvia y Rodolfo en impensable: "Yo al señor Sancho no le conozco, eso sería lo deseable, pero hay veces en la vida que no es posible, hay que afrontar las situaciones que se tienen enfrente y tirar con ellas". A la espera de que lleguen 'refuerzos' para acompañar a Silvia en estos duros momentos en Tailandia, por el momento se encuentra sola: "Ella está sola allí, la semana próxima irá una compañera de despacho para arroparle, los abogados no podemos tener intervención".