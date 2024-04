Ábalos recrimina al PSOE que le expulsara del partido pese a no aparecer como investigado en el 'caso Koldo'

El exministro y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha recriminado a los socialistas que le expulsaran del partido a pesar de que no figura como imputado en el 'caso Koldo' que investiga presuntas actividades de su antiguo asesor personal, Koldo García. En declaraciones al programa Todo es Mentira, donde ha vuelto a colaborar como tertuliano, que han sido recogidas por Europa Press, ha lamentado que desde Ferraz le hayan pedido su cese por responsabilidad política y considera que eso va en contra del principio de presunción de inocencia. Además, ha vuelto a defender su decisión de resistirse a la exigencia de su partido y mantener su acta de diputado porque se trata de un "derecho constitucional" según ha subrayado. Ábalos abandonó el Grupo Parlamentario Socialista después de adoptar esta decisión y continúa su actividad como diputado en el Mixto. En la misma línea, el que fuera secretario de Organización del PSOE ha reprochado al PSOE que le exigiera la entrega del acta y como se negó, alegaran que había actuado en contra de una resolución de la dirección del partido para justificar su expulsión. Ábalos considera además que los partidos ya habían revisado sus protocolos de actuación para apartar a cargos cuando tienen causas pendientes con la Justicia y el PSOE decidió hacerlo cuando una persona está investigado y se abre juicio oral. En este sentido ha indicado que como esta fórmula era utilizada para señalar a los referentes del partido, el PSOE, ya con Pedro Sánchez a la cabeza, según ha subrayado, decidió poner esta condición solo en los casos penales y de corrupción. "Pero en mi caso yo no estoy de nada de eso", se ha quejado.