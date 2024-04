Los abogados de la familia de Edwin Arrieta: "Se buscaba que esto pasara desapercibido"

A 24 horas del comienzo del juicio de Daniel Sancho en Tailandia, los abogados de la familia de Edwin Arrieta, han querido atender a los numerosos medios de comunicación trasladados al país asiático en rueda de prensa. Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte han dado varias pinceladas sobre las claves que presentarán en la Corte como representantes legales de la familia del finado. "Entendemos que una persona que ha venido de vacaciones no es necesario que compre una sierra, no es necesario que compre bolsas, no es necesario que compre cinta y tampoco cuchillos", ha explicado Beatriz Uriarte. "Por otra parte, tampoco son necesarios los actos que se han realizado con posterioridad, por muy asustado que pueda estar". Con estas palabras la letrada se ha referido al hecho de que Daniel Sancho hiciera "desaparecer la documentación", con el objetivo de que "el asesinato quedase impune, y por otro lado, y lo que es lo más macabro de toso esto, hacer desaparecer el cuerpo". Ospina ha apoyado el argumento de su colega, afirmando que "entendemos que lo que se buscaba era que nadie supiera que se había acabado con la vida de Edwin Arrieta". El juicio contra Daniel Sancho comienza este 9 de abril y está previsto que finalice el próximo 3 de mayo. Al hijo mayor del actor Rodolfo Sancho, que lleva ocho meses encarcelado en la isla de Samui, se le acusa de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, en referencia al pasaporte de Edwin Arrieta.