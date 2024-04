Inexplicable nuebe de plasma magnetizado en el cúmulo de Hydra

Una nube de plasma magnetizado descubierta en el cúmulo de galaxias de Hydra desafía todas las explicaciones convencionales por su extraña ubicación y forma. Apodada el Zorro Volador por su silueta, esta formación de plasma seguirá siendo un misterio hasta que observaciones adicionales puedan proporcionar más información. Un equipo dirigido por Kohei Kurahara en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ) analizó las observaciones del radiotelescopio gigante de ondas métricas (GMRT) dirigidas al cúmulo de galaxias de Hydra, ubicado a más de 100 millones de años luz de distancia en dirección a la constelación de Hydra. Al aplicar técnicas de análisis recientes al archivo de datos GMRT (Radiotelescopio Gigante de Ondas Métricas), el equipo pudo descubrir una nube de plasma magnetizado con forma de zorro volador, de la que nunca antes se había informado. El equipo publicó su hallazgo en Publications of the Astronomical Society of Japan. Las imágenes de radio/ópticas/IR/rayos X no lograron encontrar una galaxia anfitriona en el centro del Zorro Volador. Esto, combinado con su forma alargada, ha desconcertado a los investigadores porque no se ajusta al modelo de ninguna clase conocida de objetos. Se espera que nuevas instalaciones de observación, como el Square Kilometer Array actualmente en construcción, estudien el Zorro Volador y proporcionen nuevos conocimientos sobre la naturaleza y la historia de este objeto inusual, informó el NAOJ.