HSBC asumirá una pérdida de US$1.000 millones por salida de Argentina

(Bloomberg) -- HSBC Holdings Plc. acordó vender su negocio en Argentina, y registrará un cargo de US$1.000 millones en el primer trimestre por la operación, en un momento en que el banco se centra en los mercados asiáticos, de crecimiento más rápido.

El banco venderá las operaciones al Grupo Financiero Galicia por US$550 millones, sujeto a algunos ajustes de precio, según un comunicado emitido el martes. El acuerdo incluye todos los negocios de HSBC Argentina, que abarcan desde banca hasta gestión de activos y seguros, así como US$100 millones en deuda subordinada.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

La medida “nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional”, señaló el director ejecutivo, Noel Quinn, en el comunicado. La unidad argentina tiene una “conectividad limitada” con el resto del negocio y genera “una volatilidad sustancial en las ganancias del grupo cuando sus resultados se traducen a dólares estadounidenses”, agregó.

HSBC Argentina, que tiene más de 100 sucursales, 3.100 empleados y alrededor de un millón de clientes, obtuvo una ganancia antes de impuestos de US$239 millones en 2023. El banco informó en febrero que la decisión del presidente argentino, Javier Milei, de devaluar el peso en más de un 50% redujo las ganancias antes de impuestos de la entidad en US$548 millones en el cuarto trimestre.

HSBC señaló que reconocerá alrededor de US$4.900 millones de pérdidas históricas de reservas por conversión de divisas cuando se cierre la operación. Ello refleja las pérdidas acumuladas a lo largo de los años por la conversión del valor contable de la unidad denominado en pesos argentinos a dólares estadounidenses, que ya se reflejan en el cociente CET1 del banco, una medida clave de la solidez de capital.

El impacto de la transacción se excluirá del cálculo del reparto de dividendos de HSBC, que se mantiene en un 50% para 2024. Se espera que se complete en los próximos 12 meses.

Enfoque en Asia

HSBC, con sede en Londres, ha ido deshaciéndose de operaciones en todo el mundo a medida que se centra más en Asia. Ha abandonado algunos negocios en Norteamérica y Francia mientras se expande en India, Singapur y China. Lleva varios años aplicando una estrategia de reorientación de su negocio hacia los mercados asiáticos, de crecimiento más rápido, donde el banco obtiene la mayor parte de sus utilidades.

Royal Bank of Canada completó la compra de la unidad canadiense de HSBC en marzo. HSBC señaló que reconocerá una ganancia estimada por la venta de US$4.900 millones en el primer trimestre y, como resultado, declarará un dividendo especial de alrededor de US$4.000 millones.

El banco también está estudiando la venta de varios negocios en Alemania, incluidas sus unidades de gestión patrimonial, custodia y administración de fondos, según señalaron este mes fuentes con conocimiento directo.

Las ventas de negocios en mercados como los mencionados se han visto compensadas por adquisiciones de activos de seguros y de gestión patrimonial en Asia, una región con un creciente número de ricos.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

La pérdida antes de impuestos de US$1.000 millones prevista para HSBC por la venta de su unidad argentina equivale a alrededor del 3% del consenso de la ganancia antes de impuestos para 2024 y debería tener un impacto limitado en su CET1, capacidad de dividendos y recompras de acciones previstas. La hiperinflación ha sido un lastre para las operaciones argentinas, como se ha visto en el impacto de US$ millones en las ganancias antes de impuestos del cuarto trimestre, y la venta también estará en línea con el plan del banco de reforzar su enfoque en Asia.

Tomasz Noetzel, analista del sector bancario de BI

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: HSBC to Book $1 Billion Pretax Loss on Argentina Unit Sale (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.