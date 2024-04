Cameron advierte de que deben prepararse ante una eventual operación a gran escala de Israel en Rafá

El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron, ha advertido este martes de que la comunidad internacional deberá estar preparada para un "plan B" si no salen adelante las negociaciones sobre rehenes entre Hamás e Israel, que no es otro que la operación a gran escala sobre la ciudad de Rafá. "Tenemos que ser conscientes de que si no funciona, tenemos que pensar en un plan B. ¿Qué pueden hacer las organizaciones humanitarias para garantizar que, si hay un conflicto en Rafá, la gente pueda esta segura?", se ha preguntado en rueda de prensa junto al secretario de Estado, Antony Blinken, en Washington. Cameron ha señalado que el objetivo es alcanzar una pausa temporal de los combates con la que facilitar un intercambio de rehenes por presos y que derive finalmente en un alto el fuego permanente, sumado la expulsión de Hamás de Gaza. "Esa es la manera de tener un proceso político que ponga fin a la guerra", ha dicho. Asimismo, ha señalado la necesidad de llevar más ayuda a la Franja de Gaza y ha reclamado a Israel que facilite la entrega de camiones humanitarios, abra los pasos fronterizos y vuelva a conectar el suministro de agua. Por su parte, Blinken ha asegurado que la parte israelí ha presentado a Hamás una "oferta muy seria" que "debería aceptar" para poner así "fin a todo de inmediato y lograr un alto el fuego que beneficiaría al pueblo de Gaza". "El hecho de que siga sin decir 'sí' es un reflejo de lo que realmente piensa sobre el pueblo de Gaza", ha reprochado Blinken a Hamás. "La pelota está en su tejado. El mundo está observando", ha dicho el secretario de Estado, quien ha restado importancia a la responsabilidad de Israel sobre la situación humanitaria. "Gran parte de la comprensible indignación y enojo se dirige a Israel por la difícil situación de los civiles palestinos en Gaza, pero parte de eso también podría tener que dirigirse a Hamás. Me sorprende que el mundo guarde un silencio casi ensordecedor cuando se trata de Hamás", se ha quejado. A su vez, Blinken también ha afirmado de que la parte israelí no ha comunicado a Estados Unidos la fecha prevista para la tan anunciada operación a gran escala en Rafá, en donde se encuentran atrapadas alrededor de un millón de personas huyendo del devastado norte de la Franja de Gaza. "No veo nada inminente", ha dicho Blinken un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que ya se habia decidido una fecha. No obstante, el responsable de la diplomacia de la Casa Blanca confía en que Israel no tome ninguna decisión hasta que se vuelvan a reunir la próxima semana.