Previa del Arsenal - Bayern Múnich

Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones (21.00) en el Emirates Stadium, un encuentro en el que el equipo inglés intentará plasmar su gran estado de forma tomando ventaja en la eliminatoria, mientras que los alemanes intentarán encontrar en la máxima competición continental su particular oasis. El Emirates Stadium volverá a vivir un partido de cuartos de final de la Champions 14 años después. Se ha hecho esperar, pero el mejor Arsenal desde la época de los 'invencibles' logró volver a estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Además, los de Mikel Arteta llegan en su mejor momento del curso, como líderes de la Premier League, donde no ha perdido en todo 2024. Un estado muy diferente al que atraviesa el equipo bávaro a estas alturas de la temporada. Los de Thomas Tuchel han visto en las últimas semanas como sus opciones de conseguir su 12ª Bundesliga consecutiva se esfumaban. Tras perder sus últimos dos compromisos ligueros y ganar tan solo dos de sus últimos cinco partidos, el Bayern se encuentra a 16 puntos del liderato que ostenta el Bayer Leverkusen, convirtiendo a la Champions en su única opción de levantar un título este curso. Los resultados como local del Arsenal están siendo excelsos en las últimas fechas. Los 'gunners' encadenan seis triunfos ante su público en todas las competiciones, en las que han conseguido un balance de 17 goles a favor por tan solo tres en contra. Además, como local, los resultados de los londinenses ante equipos alemanes en Europa les favorecen con 12 triunfos, siete derrotas y un empate. Sin embargo, los cuartos de final han dado vértigo históricamente a los 'gunners' en la Liga de Campeones, consiguiendo el pase en tan solo dos de las siete ocasiones que los ha disputado. Pero esta temporada, los Saka, Odegaard, Rice y compañía se han empeñado en devolver al equipo 'gunner' entre los más grandes de Europa y, por qué no, hacer soñar a los aficionados con la primera 'Orejona' de su historia. Por su parte, el Bayern está viviendo uno de sus peores arranques de año a domicilio de los últimos tiempos. Los bávaros solo han ganado dos de los siete partidos que ha disputado en 2024, de los que ha caído derrotado en cuatro, entre ellos la ida de octavos de final de Champions frente a la Lazio (1-0). El principal culpable de esta mala racha está siendo la fragilidad defensiva que está mostrando el Bayern, encajando en todos los partidos lejos de Allianz Arena de lo que se lleva de año. Además, el equipo de Tuchel tan sólo ha logrado mantener la portería a cero en uno de sus últimos 12 partidos, en los que ha encajado 21 goles. La buena noticia para ellos es la vuelta de Manuel Neuer, que volverá a la portería después de perderse los dos últimos partidos por lesión. LA SALA DE MÁQUINAS Y HARRY KANE ANTE UNA DE SUS VÍCTIMAS En lo deportivo, Arteta ha conseguido lograr el equilibrio perfecto entre lo ofensivo y lo defensivo en la figura del trivote conformado por Rice, Jorginho y Odegaard. Sala de máquinas a la que intentara minimizar el Bayern a través de Pavlovic y Goretzka, presentándose como una de las grandes batallas del partido y la eliminatoria. Las otras será las que midan al delantero más prolifero del Viejo Continente, Harry Kane, y la pareja de centrales del equipo menos goleado de la Premier League, Gabriel y Saliba. El ariete inglés, viejo conocido del Arsenal, tiene a los londinenses como una de sus víctimas favoritas con 14 tantos, y tan solo Leicester y Everton han recibido más goles del internacional inglés. En el apartado de bajas, el Arsenal tendrá en Timber, lesionado de gravedad al inicio de temporada, la única ausencia, mientras que Tuchel no podrá contar ni con Sarr ni con Boey, recuperando así para el encuentro del Emirates a Neuer, Coman, Sané, Mazraoui y Pavlovic, todos ellos fuera de la convocatoria en la derrota en Bundesliga ante el Heidenheim el pasado sábado. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ARSENAL: David Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Jorginho; Saka, Havertz y Martinelli. BAYERN MÚNICH: Neuer; Kimmich, de Ligt, Min-Jae, Davies; Pavlovic, Goretzka; Gnabry, Müller, Musiala; Harry Kane. --ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SWE). --ESTADIO: Emirates Stadium. --HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.