Noboa defiende el asalto a la Embajada de México en Quito para evitar una "nueva burla" a Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reivindicado este lunes la decisión de detener al exvicepresidente Jorge Glas el pasado viernes en un asalto a la Embajada mexicana en Quito, donde se encontraba refugiado, y ha reconocido su carácter de medida "excepcional" para evitar una "nueva burla" al Estado ecuatoriano. Noboa ha resaltado la iniciativa de "fuerza y decisión". "En una situación compleja y sin precedente que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas", ha apuntado en un comunicado oficial. Ha defendido así su obligación de "cumplir con los dictámenes de la justicia". Por ello "no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves" y se ampara para ello en el Artículo III del Acuerdo de Caracas, el Artículo I de la Convención de Montevideo, y Artículo 41 de la Convención de Viena. "El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional", ha subrayado. El inquilino del Palacio de Carondelet ha aprovechado además para expresar su disposición para "resolver cualquier diferencia" con "el pueblo hermano de México", "pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos". Noboa ha criticado a quienes dentro de Ecuador "han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia". "Otros, han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte", ha indicado en referencia las acusaciones de extrema derecha. "Por último, unos políticos ecuatorianos caducos, han solicitado a México que nos declare la guerra, y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la Patria nunca antes vista", ha espetado. Noboa ha advertido de que "nos estamos jugando el país" y ha hecho un llamamiento a participar y votar "por la dignidad nacional" en la consulta popular para la reforma de la Constitución prevista para el 21 de abril, muy criticado por la oposición por considerarla mera propaganda. El mandatario ecuatoriano concluye su comunicado trasladando su agradecimiento a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a su equipo de trabajo, "pero sobre todo, agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador".