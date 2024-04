Montse Tomé: "Somos un equipazo, es un lujo poder entrenarlas"

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha asegurado que espera que Chequia, a la que se enfrentan este martes en El Plantío de Burgos en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025, se presente como "un equipo replegado", y ha resaltado que sus jugadoras forman "un equipazo" y que es "un lujo poder entrenarlas". "Tenemos un grupo de 23 futbolistas; 11 son las que inician, 11 son las que terminan, pero somos 23, somos un equipo. Somos un equipazo, es un lujo poder entrenarlas. Dentro del rol que cada una ocupa, aceptan con mucha profesionalidad si les toca salir de inicio o entrar", declaró en rueda de prensa. "Con esa ambición es muy difícil que no tengan los pies en el suelo y que no podamos manejar todo desde la normalidad", añadió. Además, reconoció que han "hablado ya bastante" de que se han convertido en el equipo a batir. "Cuando tienes a un rival que consigue éxito, todos tratan de medirse con el mejor. Es normal que todas las selecciones quieran que esa distancia no sea tan grande. Nosotras nos centramos en nosotras, ahora tenemos otro rival diferente como República Checa. Siento que el fútbol es así, cada rival te va a exponer a unas cosas y tienes que resolverlas", indicó. Respecto al partido, la entrenadora asturiana cree que las checas las esperarán atrás. "Esperamos que República Checa se repliegue un poco en la misma línea que Bélgica. Bélgica nos hizo un 1-5-4-1, República Checa viene jugando con 1-4-3-2-1... Puede ser que hagan línea de cinco o de cuatro, pero esperamos un equipo replegado. Otras veces han ido variando su posicionamiento en altura en función de cuando les íbamos sometiendo", subrayó. "Cuentan con jugadoras que ya conocemos: Staskova, que es una rematadora que, si generan centros, puede hacer goles; Cahynova, que está en el Sevilla y tiene gran altura. Me he enfrentado contra República Checa en cuatro ocasiones y muchas repiten. Para superar el bloque bajo necesitamos tener bastantes jugadoras en últimas líneas y coordinar esos movimientos con esa movilidad y ser efectivas de cara a gol", prosiguió. "Tanto para hacer las convocatorias como los onces, buscamos qué jugadoras nos dan lo mejor para iniciar el partido y qué jugadoras pueden entrar en el campo. Contamos con 23 futbolistas y cada una tiene un talento natural que la diferencia, el grupo tiene una ambición muy grande. Como equipo nos gusta transmitir buenos valores. Tratamos de elegir qué nos acerca a conseguir la victoria contra República Checa y todas tienen que sentirse partícipes del éxito de España". En otro orden de cosas, valoró el estado de Alexia Putellas. "Alexia fue una de las jugadoras que intervino en la posición de interior entre las elegidas para empezar el partido y su partido fue bueno, igual que el de todo el equipo. Vino a esta concentración con muchas ganas de jugar, lo demuestra desde el primer día, tanto ella como todo el equipo, y está preparada para el partido de mañana", apuntó. También habló de la portera del Real Madrid Misa Rodríguez. "Misa pudo participar el otro día de inicio, su partido fue con el rendimiento que tuvo el equipo, tampoco tuvo mucha participación. Ella siempre está preparada", expuso. Por último, no descartó que la guardameta Adriana Nanclares pueda debutar con la absoluta ante sus paisanos. "A Adriana la conozco de la Sub-23. Es una jugadora que ha pasado por las categorías inferiores, este año está haciendo una gran temporada en el Athletic Club y el premio ha sido venir por primera vez a la selección absoluta", manifestó. "Está consiguiendo hacer buenos entrenamientos y esto es lo que tenemos que valorar, que las jugadoras que suben de Sub-23 a absoluta den un gran nivel. En esta concentración hemos conseguido que tanto las Sub-23 como las absolutas estén en el mismo entrenamiento y esto favorece que estas cosas pasen. Adri está aquí por merecimiento, porque ella se lo ha ganado y mañana ya veremos qué pasa", finalizó.