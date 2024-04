La vicealcaldesa de Madrid se rinde al comentado chotis nupcial de Almeida y Teresa Urquijo en su boda

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo y Moreno se ha convertido en lo más comentado de los últimos días; los looks de las invitadas; el espectacular vestido de la novia -que ya lucieron en sus respectivos enlaces su madre y su abuela-; la presencia de los Reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Cristina, Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarín en el día más feliz del alcalde de Madrid; el casto beso de los recién casados tras darse el 'sí quiero' han sido analizados al detalle. Pero sin duda si algo ha desatado una auténtica revolución en redes sociales y ha provocado innumerables memes y comentarios ha sido el chotis con el que la enamoradísima pareja abrió el baile nupcial, prescindiendo del clásico vals para deleitar a sus 500 invitados con una castiza coreografía con la que Almeida ha declarado una vez más su amor incondicional a Madrid. Un baile sobre el que se ha pronunciado la vicealcaldesa del Ayuntamiento de la capital, que está sustituyendo al alcalde mientras disfruta de su luna de miel con Teresa en las Islas Maldivas. Inma Sanz ha inaugurado este lunes la nueva pista de tenis instalada en la Plaza Mayor con motivo del Mutua Madrid Open de Tenis, y no ha dudado en aplaudir el sentido del ritmo de Martínez-Almeida. "La verdad es que lo pasamos muy bien fue una boda muy bonita, la ceremonia preciosa tanto en la iglesia como luego allí en el banquete y muy divertida. Muy divertida" ha revelado, reconociendo con una sonrisa que no pudo ver el chotis "porque no estaba cerca en ese momento". "No pude apreciar las grandes virtudes del alcalde en este caso con el chotis. Yo no lo bailé, no me atreví con él" ha apuntado, revelando que vio a Almeida "extremadamente y extraordinariamente feliz". Durante su luna de miel, "unas merecidas vacaciones", Inma Sanz asegura que Madrid "no se parará un instante", pero sí tiene claro que "no pienso llamarle ni un solo día para dejarle que disfrute de ese merecido descanso y que cuando vuelva se encuentre la ciudad al menos tan bien como él la dejó".