La misión naval de la UE en el mar Rojo repele 11 ataques hutíes y escolta casi 70 buques en dos meses

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, 'Aspides', ha repelido 11 ataques de los rebeldes hutíes y escoltado a casi 70 buques mercantes en el golfo de Adén desde su lanzamiento el pasado 19 de febrero, ha informado este lunes el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quien ha valorado la reacción en "tiempo récord" de los 27 ante la crisis generada en el comercio mundial por las acciones de la milicia yemení. En este tiempo, la operación 'Aspides' ha escoltado 68 buques mercantes y repelido 11 ataques de misiles balísticos y drones. Hasta la fecha, todas las embarcaciones protegidas por las fuerzas europeas han logrado cruzar esta zona, según el balance ofrecido por Borrell junto al comandante de la operación, el contraalmirante griego Vasileios Gryparis. "Las cifras muestran cuanto de importante era esta misión y el nivel de actuación con el número de ataques repelidos. No hablamos de un juego, responden a ataques y a fuego real", ha señalado el jefe de la diplomacia comunitaria, quien ha indicado que el flujo comercial por el mar Rojo ha caído a la mitad desde la crisis provocada por los hutíes a finales de año, que alegan la defensa de la causa palestina para atacar buques comerciales. Borrell ha desvinculado esta misión de la guerra en Gaza, recalcando que la presencia europea busca proteger sus intereses, y ha subrayado que se ha puesto en pie con una financiación inicial de ocho millones de euros para sufragar los gastos comunes en el periodo de un año, incidiendo en que en estos casos hay que hacer un balance entre el coste de actuar y el coste de no hacer nada frente a los atentados de los rebeldes yemeníes. Estos ataques "indiscriminados" amenazan la seguridad marítima y ponen en riesgo el comercio internacional, ha explicado Borrell, en una zona que ha visto como ha caído a la mitad el tráfico de buques de carga. "Hoy solo la mitad de los 70 cargueros que pasaban a diario por el mar Rojo siguen usando el canal de Suez", ha añadido. Según los cálculos de la UE, la inestabilidad en el mar Rojo ha hecho que el tiempo de transporte desde Asia a Europa se haya incrementando entre 10 y 14 días, al buscarse rutas alternativas como el cabo de Buenas Esperanza, mientras que el coste de transporte se ha duplicado y el precio de los seguros se ha elevado un seis por ciento. DISCUSIONES PARA AUMENTAR LA MISIÓN La misión tiene desplegados cuatro buques, aportados por Alemania, Italia, Francia y Grecia, mientras que otros 19 Estados miembro participan con personal en una misión que ya piensa en aumentar sus medios para garantizar las operaciones en una área marítima que es el doble del territorio terrestre de la Unión Europea. En este sentido, Gryparis ha explicado que ya está en contacto con los 27 para lograr más medios en la próxima conferencia de fuerza fijada para finales de abril, en concreto para aumentar la capacidad logística y médica de la misión. Con el objetivo de "mejorar el plan operativo", el responsable militar de 'Aspides' ha subrayado que la misión de la UE tiene que poder lidiar con "acciones desafortunadas". "He contactado con Estados miembro para contar con las mejores soluciones para logística y tratamiento médico", ha explicado, insistiendo en que esto debe concretarse en medios concretos. Sobre la opción de contar con más buques para cubrir toda la zona de acción de la operación naval, Gryparis ha argumentado que por el momento la misión se concentra en la zona de mayor riesgo de ataques y en la que se ha producido una reducción del 50 por ciento del volumen de buques mercantes. "Es pronto para llegar a conclusiones y decir si hemos logrado resultados, pero este es el camino a seguir. Hemos demostrado con unos medios lo que podemos hacer y si los incrementamos podremos en el futuro cercano desplegarnos en todo el área de mandato", ha indicado.