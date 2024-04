Joselu: "Bellingham puede conseguir todo lo que se proponga"

Madrid, 8 abr (EFE).- Joselu Mato, delantero del Real Madrid, elogió a su compañero Jude Bellingham, del que destacó su humildad, convencido de que "puede conseguir todo lo que se proponga" en el mundo del fútbol, a horas de una cita frente al Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Jude es de otra clase. Físicamente es increíble. Es muy humilde, un gran compañero de equipo. Desde el principio, intentó hablar español. Ha llegado al corazón de todos. Es muy especial", señaló.

"Puede conseguir todo lo que se proponga. Tiene el potencial para ser realmente importante para Inglaterra y para el Real Madrid durante todo el tiempo que quiera. Nos da algo más, no sólo como goleador. Todos a los que nos enfrentamos preferirían eliminarle", añadió en una entrevista con 'The Guardian'.

Joselu reivindicó la figura del '9', tan potente en su rival, el Manchester City de Pep Guardiola, con la presencia del noruego Erling Haaland.

"Siempre estuvimos ahí, escondidos, y esa figura ha vuelto otra vez. Lo estoy aprovechando. El fútbol evoluciona. Si Guardiola jugara cinco años con el mismo estilo, los resultados no serían tan buenos. La magia del fútbol es que las cosas no se quedan igual", afirmó.

En su caso, Joselu se considera "un jugador diferente" en la plantilla del Real Madrid, "una alternativa". Satisfecho con lo que está viviendo en su regreso a la casa blanca, cumplidos ya los 34 años y aprovechando cada minuto para aportar gol.

"Nadie en la plantilla tiene mi perfil. A veces se pone a un delantero centro para fijar a los centrales. O puede permitir lanzar más centros. Es un papel importante, me lo dice el entrenador", confesó.

"El problema del Madrid es la repercusión. Es muy exigente, estás expuesto. Le metes dos al Madrid y es mundial. Estoy en el Madrid, con España, y es como si fuera normal, pero no es normal. Muy pocos pueden hacer esto. No todo el mundo puede ser futbolista, jugar delante de 80.000 personas, con el mundo mirando. No es tan fácil como creen", valoró.

A falta de saber si el Real Madrid ejerce la opción de compra por 1,5 millones de euros al Espanyol y continua en la plantilla el próximo curso, por la cabeza de Joselu sólo pasa seguir jugando en la élite.

"Físicamente estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Acabo de cumplir 34 años, pero no lo siento. Hace quince años nadie fichaba a alguien de 34, pero ahora sí. Cambias de hábitos, maduras. La vida cambia. Tengo dos hijos, los arropas a las nueve y te acuestas tú. Te adaptas a lo que te pide el cuerpo. Llegar hasta aquí con 33, 34 años, no es fácil, y no pienso parar ahora. Me queda mucho fútbol por delante", sentenció.