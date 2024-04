Feliciano López presenta la nueva pista de tenis en la Plaza Mayor y se acuerda de Almeida

Madrid se prepara para la próxima edición del Mutua Madrid Open de Tenis, y este lunes, apenas 48 horas después de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, se ha inaugurado en la Playa Mayor una pista de tenis para promocionar el torneo que a buen seguro hará las delicias de todos los madrileños. Un acto en el que lógicamente no estaba el alcalde de la capital, que se encuentra de luna de miel con su flamante esposa en las Islas Maldivas y no retomará sus compromisos oficiales hasta dentro de 15 días. Sí ha estado Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, que no ha dudado en bromear sobre la ausencia del político del Partido Popular. Y es que lejos de echarle de menos, el extenista ha confesado que ha sido "al revés". "Ha sido positivo porque no ha salido ninguna pelota de la pista hoy. No hemos puesto en peligro a ningún ciudadano" ha añadido entre risas, recordando algunos de los momentos 'tierra trágame' en diferentes actos en los que el alcalde ha dado un pelotazo a un niño sin querer, o ha caído accidentadamente en una cama elástica. Centrado en su faceta de director del Mutua Madrid Open tras su retirada, Feliciano ha invitado a los madrileños y a los turistas a visitar la pista de tenis de la Plaza Mayor, un lugar icónico de la ciudad de Madrid. "Es un sitio muy especial, creo que es una bonita imagen para el torneo y una oportunidad para todo el mundo que quiera venir también de poder jugar en una pista que es una réplica de la que tenemos en la Caja Mágica y creo que es una oportunidad también para todo aficionado al tenis poder venir y disfrutar de esta pista y de este sitio" ha afirmado, asegurando que el tenis está y siempre ha estado "de moda" en la capital. En el aire, la participación de Rafa Nadal en el torneo: "Eso no depende de nosotros, desgraciadamente. Yo, personalmente, lo único que quiero es que se recupere cuanto antes y que pueda despedirse del tenis de la mejor manera que es jugando". "Yo creo que sería muy triste para todos los aficionados al tenis que Rafa no pudiera retirarse del tenis como se merece, que es haciendo lo que más le gusta. Yo creo que después de lo que le pasó a Federer sería muy triste que Rafa tuviera que pasar por eso también. Pero bueno, yo hasta donde sé, está mejorando y está evolucionando su lesión, entonces yo tengo muchas esperanzas de que pueda estar aquí" ha reconocido. Confirmado, Carlos Alcaraz si las lesiones le respetan hasta entonces. "A Carlos le encanta jugar en Madrid, ha ganado aquí ya dos veces y bueno, es uno de los mejores jugadores del mundo y como español, pues imagínate tener la suerte de tener un torneo en España y tener a Carlos participando, pues yo creo que es un motivo de satisfacción. Como organización solo puedo desear que esté sano, que venga a competir en sus mejores condiciones, como lo ha hecho estos últimos años, y que pueda defender el título" ha añadido Feliciano, que como ha confesado sueña con una final "Alcaraz-Nadal". En cuanto a su vida personal, el extenista atraviesa junto a Sandra Gago su momento más dulce tras el nacimiento el pasado 16 de febrero de su segundo hijo, Marco. Muy discreto, sin embargo, ha evitado revelar cómo se encuentra el pequeño y si ya le encuentran algún parecido.