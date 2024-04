Apple permite los emuladores de juegos en la App Store y la vinculación de aplicaciones de música a sitios web externos

Apple ha comenzado a permitir la publicación de aplicaciones de emuladores de juegos en la App Store a nivel global, así como a ofrecer juegos descargables desde estos emuladores, al tiempo que ha lanzado la posibilidad de que las aplicaciones de trasmisión de música se vinculen a un sitio web externo para las compras en la Unión Europea (UE). La compañía tecnológica estadounidense continúa implementando cambios en sus políticas para las aplicaciones, enmarcados en Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que comenzó a ser de obligado cumplimiento en la UE a principios del mes de marzo. Esta ley influye en la actividad de empresas como Apple, para regular el poder de control de este tipo de compañías digitales de gran tamaño, todo ello con el objetivo de garantizar la competencia justa en el sector. En concreto, uno de las últimas novedades que ha implementado Apple es la posibilidad de publicar aplicaciones de emuladores de juegos en la App Store, ofreciendo a los usuarios opciones como jugar a videojuegos retro desde sus iPhones. Un emulador es un 'software' que tiene la capacidad de simular las funcionalidades de un 'hardware' u otro 'software', y permite, por ejemplo llevar las funciones de una consola en un 'smartphone'. Actualmente, para utilizar un emulador en un iPhone o un iPad, los usuarios recurren a técnicas como el 'jailbreak', una práctica en la que se desbloquean las limitaciones de privilegio en el dispositivo para eludir las restricciones del sistema operativo o el fabricante. Sin embargo, Apple ha anunciado que, a partir de ahora, los desarrolladores podrán publicar emuladores de juegos en la App Store a nivel global, de manera que los usuarios puedan acceder a ellos y descargarlos para jugar a distintos títulos que no están disponibles para los 'smartphones' o tabletas, directamente desde el iPhone o el iPad. Así lo ha señalado la tecnológica tras actualizar sus Pautas de la App Store el pasado viernes, en las que también ha detallado que, además de permitir los emuladores, "las aplicaciones de emulador de consolas de juegos retro pueden ofrecer la posibilidad de descargar juegos". No obstante, Apple también ha advertido de que los juegos que se descarguen a partir de estos emuladores deben cumplir "todas las leyes aplicables". Por lo que, no se permitirán aquellas aplicaciones que, por ejemplo, ofrezcan títulos pirateados. En concreto, ha indicado que los desarrolladores son "responsables de todo el 'software' que se ofrece en su aplicación", incluida la garantía de que dicho 'software' cumpla con las Pautas de Apple. Así, "el 'software' que no cumpla con una o más pautas dará lugar al rechazo de su aplicación", ha sentenciado la tecnológica. VINCULAR APLICACIONES DE MÚSICA A UN SITIO EXTERNO Siguiendo esta línea, Apple también ha compartido en sus Pautas de revisión de aplicaciones que, ahora, las aplicaciones de transmisión de música en 'streaming' ya pueden incluir enlaces dentro de la 'app', como es el caso de un icono de 'comprar', con los que redirigir a los usuarios al sitio web del desarrollador, para llevar a cabo las compras directamente desde dicha web. Igualmente, estos derechos de los servicios de transmisión de música también permiten a los desarrolladores de estas aplicaciones invitar a los usuarios a proporcionar su dirección de correo electrónico. Con ello, podrán enviarles mensajes con "propósitos expresos" de mandar un enlace al sitio web del desarrollador para que los usuarios puedan comprar contenido de música digital directamente desde allí. Concretamente, el enlace también podrá informar a los usuarios sobre "dónde y cómo comprar los artículos", así como su precio dentro de la aplicación. Por el momento, estos derechos están limitados a su uso en la App Store de iOS y iPadOS, en territorios concretos de la Unión Europea. Igualmente, Apple ha especificado que si la aplicación de música se involucra en aspectos engañosos, estafas o fraudes en relación con el derecho, "será eliminada de la App Store". Por su parte, el desarrollador relacionado con la 'app' en cuestión también será cesado del Programa de Desarrolladores de Apple.