La ultraderecha francesa prohibirá el velo islámico en la calle si gana en 2027

París, 7 abr (EFE).- La ultraderechista Agrupación Nacional (RN) prohibirá el velo islámico en los espacios públicos si vence en las presidenciales de 2027, aseguró este domingo al canal BFMTV el diputado Jean-Philippe Tanguy, miembro de la ejecutiva de la formación y estrecho colaborador de su lider, Marine Le Pen.

"No podemos creer que porque una chica se quite el velo antes de entrar en la escuela, el islamismo no entrará en los centros educativos. Por el hecho de ponerse un velo (islámico), esa mujer está sumisa a una ideología islámica que penetra en la escuela", aseguró Tanguy, aludiendo a que la actual norma de impedir el velo en los centros educativos es ineficaz.

La prohibición del velo en el espacio público ya era una propuesta de Marine Le Pen en las presidenciales de 2022 que generó bastante controversia y que, para muchos analistas, lastró sus posibilidades de vencer en el segundo a Emmanuel Macron. En Francia, un 10 % de la población se declara de credo musulmán.

"La debilidad ante el velo hace que sea complicado luchar contra esa ideología", agregó el diputado, quien no precisó qué número de policías se dedicarían a esa tarea de controlar el porte del velo, aunque aclaró que quien cometiese una infracción no sufriría pena de cárcel y sí una multa.

La Agrupación Nacional de Marine Le Pen es clara favorita a vencer en Francia las europeas del de 9 de junio, con el cabeza de lista Jordan Bardella, al que dan un 30 % de votos, y la propia Le Pen se perfila, en este momento, como la candidata presidencial con más probabilidades de ganar en 2027, cuando Macron no podrá presentarse. EFE

atc/amg