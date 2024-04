Ernesto Valverde: "Este título no tiene comparación con ningún otro"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, dejó claro que el título de Copa del Rey ganado este sábado, tras 40 años de espera en el equipo vasco, "no tiene comparación con ningún otro" que haya logrado en su carrera debido a que este supone "algo especial" por el tiempo que llevaban "persiguiéndolo". "Este título no tiene comparación con ningún otro. Con otros equipos he tenido la necesidad de ganar y los he celebrado así. Este supone algo especial por el tiempo que llevamos persiguiéndolo, por las finales perdidas y por lo que supone la Copa para el Athletic", confesó tras imponerse al RCD Mallorca en la final del Estadio de La Cartuja, Sevilla, que se decidió en los penaltis. Valverde explicó en las semanas previas a la final "siempre" han tratado de tranquilizarse y centrarse "en el partido" pese a toda la presión que tenían. "Nunca piensas en la celebración. Sé lo que es perder una final en penaltis y es jodido. Esta Copa significa mucho para toda la gente que quiere al Athletic", comentó. "En el Athletic todos somos uno, y evidentemente eso es fundamental. Nosotros somos el Athletic, los jugadores, los que hemos venido aquí, todos los aficionados de todas las partes del mundo. Pero al final los jugadores son los que nos representan a todos y son muy importantes", apuntó. El 'txingurri' quiso recordar que pese a la euforia, tienen "una obligación" con "la afición" que es "ganar todos los partidos" que puedan en lo que queda de temporada, en busca de jugar la Liga de Campeones la próxima campaña. "Tenemos que seguir peleando para que nuestra afición esté contenta con el club", añadió. En cuanto a la tanda de penaltis, Valverde dijo que conforme pasaban los minutos iba pensando "en los lanzadores", así como en mentalizar a los jugadores que "eso podía ocurrir". "He elegido los que han entrado de refresco para afrontar esa sensación con mucho estrés. El quinto era de Unai Gómez, pero se ha alegrado de no tener que lanzarlo", señaló. Por último, el preparador de los 'leones' afirmó que espera que Nico Williams "no se mueva de aquí" porque sabe que le quieren, sobre una posible oferta por el internacional español, MVP de la final, al tiempo que tendrá que "bajar de la nube" al equipo para seguir con lo que queda de Liga.