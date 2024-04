Chema Tejado habla como nunca de la delicada situación en la que se encuentra su hermano

Tras conocer esta semana que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla denegaba la petición de libertad provisional cursada por Antonio Tejado, su familia ha acudido este domingo a la prisión de Sevilla donde se encuentra para visitarlo. Aunque a la entrada no nos confesaban cómo se encontraban tras este varapalo judicial, su hermano sí que nos confesaba que seguirán luchando por conseguir esa libertad tan deseada: "Siempre". Minutos más tarde, Chema salía de prisión tras reencontrarse con él completamente devastado y nos hablaba por primera vez de cómo se encuentra tras denegarle la libertad provisional: "Está tremendamente afectado, la verdad, tremendamente afectado porque nos hemos encontrado con un escenario que no esperábamos para nada, pero bueno, está fuerte, seguimos con la misma pelea, la misma lucha y con la confianza plena en su inocencia". Además, el hijo de María José nos aseguraba que el rechazo del juzgado de la libertad provisional no se lo esperaba ningún miembro de la familia: "estas cosas no la esperábamos, este escenario nosotros no lo contemplábamos y él mucho menos, pero seguimos para adelante, luchando y fuertes, como el primer día". En cuanto a cómo ha sido el encuentro, Chema nos confesaba que le han dado ánimos: "transmitirle todo el apoyo que tiene, que es enorme y siempre lo va a tener" y nos aseguraba que están "más fuertes que nunca" y siguen confiando "al cien por cien" en su inocencia.