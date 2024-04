Bárbara Rey da el primer paso para un acercamiento con su hijo en directo

A pesar del enfrentamiento familiar que han mantenido durante semanas públicamente, Bárbara Rey da un paso más hacia la reconciliación con su hijo Angel Cristo y lo hace a través de un mensaje en directo para Alexia Rivas. En esta ocasión la ex vedette aprovechaba el programa de 'Supervivientes' para enviarle un mensaje directo a su hijo con el que hace tiempo que no habla. "Me alegra muchísimo como está evolucionando mi hijo, lo que haya dicho sobre mí o el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso, le deseo todo lo mejor, es mi hijo y me moriré queriéndole" le ha escrito la propia Bárbara Rey a la colaboradora del programa, Alexia Rivas. Consciente de que el momento que vive con su hijo es muy complicado, Bárbara añade un mensaje más directo hacia la audiencia del programa: "Le deseo todo lo mejor, me moriré queriéndole, bajo mi punto de vista cada día está mejor y me encantaría que ganara, sé que es difícil, pero todo es posible". Ante este paso hacia un acercamiento con su hijo, el equipo del programa no ha dudado en ofrecerle la oportunidad de decirle esas mismas palabras a su hijo en persona, una proposición que queda en el aire hasta que Bárbara lo resuelva.