Argentinos y brasileños, por recuperar hegemonía en la Libertadores y en la Sudamericana

Redacción Deportes, 7 abr (EFE).- Sin hegemonía argentina ni brasileña, y con equipos de cinco países interponiéndose entre ellos, las copas Libertadores y Sudamericana tendrán esta semana, en la segunda jornada de la fase de grupos, 32 partidos con tufillo de revancha para muchos que se jugarán, como ya es habitual, en simultáneo entre martes y viernes.

De los ocho grupos en la Copa Libertadores, cuatro de los líderes son de Chile que tiene a Colo Colo en la cima del Grupo A, Bolivia tiene a The Strongest en el C y a Bolívar en el E, mientras que Colombia lidera el D con Junior de Barranquilla.

En la Sudamericana la situación no es distinta ya que cuatro de los cabeza de grupo son el boliviano Always Ready en el A, el chileno Unión La Calera en el B, el ecuatoriano Delfín en el C y el peruano Deportivo Garcilaso en el G.

Estos equipos les robaron protagonismo a clubes de su misma zona que son de Argentina y Brasil, países por lo general dominantes de estas competiciones, y que, pese a que se dividieron los otros cuatro grupos en cada torneo, no tuvieron un buen comienzo.

La fase de grupos comenzará este martes en la Copa Libertadores con cinco partidos entre los que destacan el del campeón de 2023, Fluminense, que recibirá al líder Colo Colo, que tiene 3 puntos, en la disputa por el primer lugar del Grupo A.

Otro partido que sobresale es el de Junior y Universitario, pues ambos ganaron en la anterior jornada y lucharán en Barranquilla por el liderato del Grupo D.

The Strongest buscará de visitante seguir en la cima del Grupo C cuando juegue contra Estudiantes, su más inmediato perseguidor, y en esa misma zona Gremio espera salir del foso ante Huachipato.

Diez partidos se jugarán el miércoles y uno de ellos será el que protagonicen Atlético Mineiro y Rosario Central que se enfrentan por el liderato del Grupo G.

Y con cuatro compromisos culminará la segunda jornada el próximo jueves y uno de esos será el duelo entre argentinos y uruguayos que sostendrán River Plate y Nacional por la cima del Grupo H.

= Copa Libertadores: Partidos de la jornada 2 fase de grupos

09.04 Estudiantes (ARG) - The Strongest (BOL) G-C

09.04 Gremio (BRA) - Huachipato (CHI) G-C

09.04 Fluminense (BRA) - Colo Colo (CHI) G-A

09.04 Libertad (PAR) - Deportivo Táchira (VEN) G-H

09.04 Junior (COL) - Universitario (PER) G-D

10.04 Atlético Mineiro (BRA) - Rosario Central (ARG) G-G

10.04 Cerro Porteño (PAR) - Alianza Lima (PER) G-A

10.04 Ind. del Valle (ECU) - San Lorenzo (ARG) G-F

10.04 Peñarol (URU) - Caracas (VEN) G-G

10.04 Flamengo (BRA) - Palestino (CHI) G-E

10.04 Sao Paulo (BRA) - Cobresal (CHI) G-B

10.04 Barcelona (ECU) - Talleres (ARG) G-B

11.04 Bolívar (BOL) - Millonarios (COL) G-E

11.04 Liga de Quito (ECU) - Botafogo (BRA) G-D

11.04 Palmeiras (BRA) - Liverpool (URU) G-F

11.04 River Plate (ARG) - Nacional (URU) G-H

El martes en la Copa Sudamericana, Athletico Paranaense y Danubio, ambos con 3 puntos, intentarán seguir al frente del Grupo E en sus encuentros con Rayo Zuliano y Sportivo Ameliano, respectivamente.

Boca Juniors, ese mismo día, saldrá por un triunfo sobre Sportivo Trinidense, colista sin puntos, que lo catapulte a lo más alto de la zona DAlianzaAlianzaAlianza, de la que ocupa el segundo lugar con uno, por detrás de Fortaleza que tiene 3.

Precisamente la formación brasileña, subcampeona del torneo en 2023, se las verá en casa el próximo miércoles con Nacional Potosí con la intención de seguir en la cima del Grupo D.

En duelo de líderes, el miércoles se enfrentarán Always Ready que irá a los pagos de Defensa y Justicia, ambos con 3 enteros en el Grupo A; y lo mismo harán Racing Club y Bragantino, que también acumulan 3 en la zona H.

Delfín, que suma 3 puntos, buscará el jueves seguir en el liderato del Grupo C cuando reciba en casa a Belgrano que acumula uno; y Real Garcilaso expondrá su liderato en el G en su visita a Lanús, que lo escolta con uno.

= Copa Sudamericana: Partidos de la jornada 2 fase de grupos

09.04 Argentinos Jrs. (ARG) - Racing (URU) G-F

09.04 Corinthians (BRA) - Nacional (PAR) G-F

09.04 Boca Juniors (ARG) - Sportivo Trinidense (PAR) G-D

09.04 Athletico Paranaense (BRA) - Rayo Zuliano (VEN) G-E

09.04 Danubio (URU) - Sportivo Ameliano (PAR) G-E

10.04 Defensa y Justicia (ARG) - Always Ready (BOL) G-A

10.04 Fortaleza (BRA) - Nacional Potosí (BOL) G-D

10.04 Internacional (BRA) - Real Tomayapo (BOL) G-C

10.04 Unión La Calera (CHI) - Unión Católica (ECU) G-B

10.04 Racing Club (ARG) - Bragantino (BRA) G-H

10.04 Ind. Medellín (COL) - César Vallejo (PER) G-A

11.04 Lanús (ARG) - Deportivo Garcilaso (PER) G-G

11.04 Metropolitanos (VEN) - Cuiabá (BRA) G-G

11.04 Coquimbo (CHI) - Sportivo Luqueño (PAR) G-H

11.04 Cruzeiro (BRA) - Alianza (COL) G-B

11.04 Delfín (ECU) - Belgrano (ARG) G-C

Claudia Aguilar Ramírez