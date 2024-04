1-3. Fofana acerca al Lyon a Europa y al Nantes al descenso

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- La aportación del belga Malick Fofana, que nada más salir desde el banquillo intervino en los dos goles de su equipo, llevó a la remontada y al triunfo al Lyon (1-3), que se acerca a los puestos europeos de la ligue 1 y hundió al Nantes, cada vez más cerca del descenso.

El choque, en el estadio de la Beaujoire, a puerta cerrada por la sanción que se le impuso al Nantes por las bombas de humo que se lanzaron en el encuentro contra el Estrasburgo el pasado 16 de marzo, alargó la escalada del cuadro de Pierre Sage que acumula un empate y tres victorias en sus últimos cuatro partidos.

Y eso que tomó ventaja el cuadro local al cuarto de hora con el tanto de Matthis Abline, de cabeza, tras un centro de Florent Mollet.

No encontró soluciones Sage hasta la salida al campo de Fofana. El belga saltó al campo en el minuto 75, en el lugar de Ernest Nuamah. Y en la primera jugada, tras varios disparos, recogió el balón, chutó a gol y el meta Alban Lafont no lo pudo amarrar. Aprovechó el rechace Alexander Lacazette que no desperdició la ocasión y lo llevó a la red.

Fue el empate. Y justo un minuto después, fue Fofana el que marcó el segundo de los visitantes. Recibió un balón de Maitland Niles y, de primeras, volvió a batir a Lafont para dar el triunfo a su equipo.

Ya en el añadido, en un contraataque, con el Nantes volcado, sentenció el partido el nigeriano Gift Orban que aprovechó el pase desde la derecha de Mama Balde.

El Lyon, finalista de la Copa de Francia, se sitúa undécimo, a cinco puntos del Lens que marca la zona europea. Todo lo contrario que el Nantes que, cuarto por la cola, marca la permanencia pero con solo dos de renta respecto al Lorient, antepenúltimo. EFE

