Antonio Tejado seguirá en prisión

Duro golpe para Antonio Tejado. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla se ha pronunciado dos semanas después de que su abogado solicitase formalmente su salida de prisión y ha decidido, en la misma línea de la Fiscalía y de la acusación particular -ejercida por María del Monte e Inmaculada Casal- que tanto él como el resto de detenidos por el violento robo a la casa de la cantante en agosto de 2023, sigan en la cárcel. El juez encargado del caso ha emitido un auto este viernes en el que acuerda mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza de los seis investigados en el marco de la 'operación Abgena'. Una decisión que se produce una semana después de que la Fiscalía de Sevilla se opusiese a la salida del centro penitenciario del sobrino de la folclórica, si bien en el caso de que la Justicia optase por dejarle en libertad provisional, reclamaba una fianza de 100.000 euros para Tejado. Algo que el juez instructor ha rechazado de pleno. Una resolución judicial que se produce después de que el abogado de María del Monte, Francisco Baena Bocanegra, presentase un escrito oponiéndose a la salida de prisión del ex de Rosario Mohedano alegando que los indicios que hay en contra del sobrino de la cantante no se basan en "hipótesis o conjeturas" sino que son fruto de una "brillante, minuciosa y precisa" investigación por parte de la Policía. Afirmando que la declaración de Antonio ante el juez el pasado 15 de marzo fue "confusa y poco esclarecedora", el penalista deja claro que Tejado puede "tener la seguridad de que pocas noticias celebrarán con más satisfacción mis representadas, muy especialmente su tía carnal, que la de saber que el mismo es ajeno a esta trama criminal". Tras la oposición de la Fiscalía y del abogado de María del Monte a la salida de prisión de Tejado, el juez encargado del caso tenía la última palabra. Y este viernes se ha pronunciado rechazando que el sobrino de la cantante salga en libertad provisional cuando están a punto de cumplirse dos meses de su detención por su presunta implicación en el asalto a la casa de su tía.