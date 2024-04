ONG exigen acceso humanitario "sin obstáculos" a Gaza: "La ayuda aguarda a pocos kilómetros mientras la gente muere"

Varias ONG han hecho público un manifiesto en el que exigen un alto al fuego "inmediato y permanente" y un acceso humanitario "inmediato, suficiente, seguro, sostenido y sin obstáculos" cuando se cumplen seis meses después del inicio de la ofensiva israelí en Gaza. Las organizaciones han lamentado que han enviado "toneladas de ayuda" que "aguarda a pocos kilómetros de Gaza mientras la gente muere". Con el lema 'SOS Gaza', el texto --presentado este viernes en la plaza madrileña 'El Jardín de Palestina'-- denuncia el traslado de "toneladas de ayuda que ahora mismo podría estar salvando más vidas en Gaza", según las ONG, que acusan al Gobierno de Israel de imponer "importantes y persistentes restricciones" a la entrada de ese material y del personal humanitario por los pasos terrestres. En este sentido, como han destacado en rueda de prensa, éstos pasos son "los únicos realmente eficaces para una entrada masiva de ayuda que pueda aliviar el sufrimiento de la población". Esta iniciativa ha sido impulsada por Alianza por la Solidaridad-ActionAid,ACPP Amnistía Internacional, Educo, Farmamundi, IECAH, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, medicusmundi, Movimiento por la Paz -MPDL-, Mundubat, Oxfam Intermón, Save the Children y World Vision. El manifiesto ha sido leído por la vocal de acción humanitaria de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo España (ONGD-España), Sandra Ferrer Aranda, quien ha estado rodeada de cajas y cubos que, según los convocantes, simbolizan la asistencia humanitaria que Israel bloquea: "mantas, medicinas, combustibles, equipamientos médicos, alimentos, agua o tiendas de campaña". Por todo ello, cuando se cumplen los seis meses de bombardeos en Gaza, las ONG han lanzado "un grito de alarma" por una situación "absolutamente extrema", donde "más de dos millones de personas palestinas necesitan desesperadamente asistencia humanitaria en la Franja de Gaza" y mueren por falta de "asistencia sanitaria, agua potable o incluso por falta de alimentos". Según las cifras oficiales expuestas en el manifiesto, más de 32.000 personas han sido asesinadas, de las cuales, como ha destacado Ferrer, cerca de 13.000 son menores. En ese contexto, las ONG han recordado que el Gobierno de Israel debe cumplir el Derecho Internacional Humanitario para garantizar la atención de las necesidades básicas de la población y permitir a las organizaciones humanitarias proporcionar "ayuda vital" en toda Gaza, "de forma segura y sin impedimentos y a una escala que permita cubrir las necesidades humanitarias". Como han recordado, tanto la Corte Penal Internacional como Naciones Unidas "han sido firmes en este sentido". A juicio de las ONG firmantes del texto, la entrada de suministros permitida hasta la fecha en Gaza es "insignificante" en comparación con la "inmensa necesidad de un lugar que lleva bloqueado más de 15 años" y que "dependía crucialmente de la ayuda exterior incluso antes de esta guerra". "Las necesidades no hacen más que aumentar", han denunciado, al recordar a la población palestina desplazada que "se ve empujada hacia la frontera egipcia en Rafah". "La desnutrición es una realidad, las enfermedades contagiosas se extienden, el agua limpia escasea y las inclemencias del tiempo empeoran las condiciones de vida de la población", apostilla el manifiesto. Al respecto, la FAO ha alertado de una "hambruna inminente" en el norte de Gaza y, como ha explicado Ferrer, existe una "probabilidad de extensión" al resto de la Franja de Gaza, con "todas las consecuencias humanitarias" que eso implica para la población, "particularmente para los niños pequeños". "ACCESO SEGURO" PARA LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS Por otro lado, tras el reciente ataque a la ONG del chef José Andrés, que acabó con siete trabajadores de World Central Kitchen fallecidos, la vocal de acción humanitaria de ONGD-España ha lamentado que, desde el inicio del conflicto, han muerto "más de 200 trabajadores y trabajadoras humanitarios, la mayoría de ellos palestinos". Es por ello que el manifiesto reconoce la labor de las personas trabajadoras de Agencias de Naciones Unidas y ONG que, "a pesar de las dificultades y arriesgando su propia vida, continúan prestando apoyo y auxilio a la población palestina en la Franja de Gaza". Como denuncia el documento, "ni la población civil ni el personal humanitario deberían ser nunca objetivos militares", tal y como establece además el Derecho Internacional Humanitario. "Es muy importante que el gobierno de Israel asegure un acceso seguro de estos trabajadores y de la ayuda", ha insistido Ferrer. Por otro lado, tras el anuncio del gabinete de guerra de Israel de aprobar la apertura del puerto de Ashdod y del paso de Erez, en el norte de la Franja de Gaza, como medida destinada a aumentar el flujo de ayuda humanitaria, las ONG han asegurado que se trata de una medida "completamente insuficiente". En palabras de Ferrer, es una "noticia positiva, pero es una noticia insuficiente" porque lo que necesitan es "un alto al fuego" para que esa ayuda entre "de forma masiva". "Se necesita ayuda masiva y con seguridad, ya que no solo hay que garantizar la entrada por diferentes pasos terrestres --en ese sentido es positivo que se abra Erez--, sino que, una vez dentro, hay que garantizar que se pueda distribuir", ha apostillado.