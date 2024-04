México descarta responder a la expulsión de su embajadora en Ecuador y dice que no romperá relaciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado este viernes mandar un avión de la Fuerza Aérea a Ecuador para traer de regreso a la embajadora Raquel Serur, recientemente expulsada por Quito, y ha aseverado que Ciudad de México no romperá relaciones con el país sudamericano. López Obrador ha ensalzado en rueda de prensa al figura de Serur, a quien ha definido como una persona "excepcional", "íntegra y con principios"; y ha incidido en que México no responderá a la expulsión de la embajadora con la misma medida, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'. "No vamos a romper relaciones, ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayude la Fuerza Aérea y se traiga a nuestra embajadora", ha manifestado el mandatario mexicano en su habitual comparecencia de prensa matutina. El Gobierno de Ecuador declaró en la víspera como 'persona non grata' a la embajadora Serur en protesta por unas declaraciones "muy desafortunadas" del presidente López Obrador sobre las elecciones de 2023 y el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Los comentarios a los que Quito hace referencia los realizó horas antes López Obrador cuando criticó la cobertura de prensa del reciente asesinato de una candidata de Morena, insinuando que es similar a lo ocurrido en Ecuador cuando la candidata del correísmo, Luisa González, vio afectada su campaña tras el asesinato de Villavicencio. López Obrador afirmó que "de manera muy extraña, hubo elecciones en Ecuador" y cuando la candidata del correísmo lideraba las encuestas, "un candidato que habla mal" de ella "es asesinado", en referencia a Villavicencio. Entonces, "el candidato que iba segundo sube" y González "queda como sospechosa", argumentando que fue vinculada injustamente con el asesinato.