Israel vuela un túnel de Hezbolá en Líbano

El Gobierno israelí ha informado este domingo de la voladura de un túnel excavado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá en la localidad de Majdal Zun, en el sur de Líbano.

"El túnel tenía más de 200 metros de longitud y más de 25 metros de profundidad y contenía cientos de armas y varios silos de lanzamiento para atacar al Estado de Israel y a sus ciudadanos", ha informado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

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Netanyahu ha explicado que antes de la voladura se informó a Estados Unidos. "Los comandantes y combatientes de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- van a seguir destruyendo la infraestructura terrorista, eliminando amenazas para las comunidades del norte y salvaguardando la seguridad de los ciudadanos de Israel", ha subrayado Netanyahu en un mensaje suscrito también por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

El túnel era utilizado por Hezbolá para ensamblar, almacenar y lanzar drones de fabricación iraní, según fuentes militares citadas por el diario 'The Times of Israel'.

Periodistas israelíes pudieron visitar el túnel hace unos días. Entonces se informó de que se había aplazado la demolición del túnel por las presiones de Estados Unidos para que Israel cesara toda actividad militar en el sur de Líbano en el marco del alto el fuego alcanzado con Irán.

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