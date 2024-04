Google prepara la llegada de la red de Encontrar mi dispositivo y una opción que mantendrá Bluetooth encendido

Google prepara la llegada de la red de 'Encontrar mi dispositivo', un servicio que permite localizar los dispositivos extraviados, como el móvil principal o los accesorios bluetooth, también cuando estos están desconectados o apagados. Los dispositivos Android disponen actualmente del servicio 'Encontrar mi dispositivo', dentro de los ajustes de Seguridad, que ayuda a encontrar un dispositivo vinculado de manera remota en caso de extravío o robo, así como borrar toda la información que este contenga de forma remota. En mayo, Google confirmó que lo extendería a una red propia de búsqueda de dispositivos, con funcionalidades como la de buscar pertenencias perdidas -como accesorios- utilizando nuevos 'tags' de seguimiento Bluetooth de terceros. Su lanzamiento se ha pospuesto en varias ocasiones, ya que inicialmente iba a estar disponible en verano del año pasado tras su anuncio en Google I/O 2023. Aun sin haber una fecha clara de llegada, algunos usuarios la han encontrado en la actualización más reciente de la beta de Servicios de Google Play (v 24.12.14), como recogen el desarrollador conocido como AssembleDebug y el experto en Android Mishaal Rahman. La principal novedad es que esta red utilizará de millones de dispositivos Android conectados entre sí para poder ubicar los que estén perdidos, independientemente de si estos están encendidos o apagados, con un funcionamiento similar a 'Find My Mobile', de Samsung. Si bien ha aparecido en la beta de Servicios de Google Play, la red, que el usuario podrá activar de manera opcional, no está por el momento operativa. BLUETOOTH SIEMPRE ENCENDIDO Precisamente porque la red de 'Encontrar mi dispositivo' dependerá de Bluetooth para que los distintos equipos y accesorios se comuniquen entre sí, Google está trabajando en un interruptor dentro de Android 15 que impide la desactivacion completa de esta conexión, si se marca. Como recoge Mishaal Rahman, dentro de las construcciones previas de Android 15 se ha encontrado una serie de líneas de código que refieren una característica denominada 'Bluetooth auto-on', esto es, que enciende el bluetooth de forma automática. Esta característica avisa de que hay funciones, como Quick Share, Encuentra mi dispositivo y la localización que usan Bluetooth. La función está ya dentro de Android Open Source Project, donde se recoge que solo las aplicaciones del sistema podrán acceder al interruptor. Y aunque se ha visto en Android 15, la API que lo recoge no se limita a esta iteración del sistema operativo, por lo que se espera que llegue a versiones anteriores.