Relevan al jefe del Estado mayor danés tras problemas en fragata atacada en mar Rojo

Copenhague, 4 abr (EFE).- El jefe del Estado mayor de Dinamarca, Flemming Lentfer, ha sido relevado desde este jueves de su cargo después de conocerse que una fragata danesa que forma parte de la operación internacional en el mar Rojo sufrió varios fallos técnicos durante un reciente ataque de rebeldes hutíes.

Según reveló el medio digital Olfi, un problema con el radar que impidió durante media hora el lanzamiento de misiles de defensa de la fragata Iver Huitfeldt y munición defectuosa pusieron en peligro la seguridad de la tripulación cuando fue atacada el pasado 8 de marzo por varios drones hutíes, aunque no hubo heridos.

Un informe provisional filtrado por el canal TV2 apuntó a que el Ministerio de Defensa había sido advertido días antes del ataque, aunque el titular de este departamento, Troels Lund Poulsen, negó tener conocimiento y reveló que otra explicación posterior más detallada apuntaba en otra dirección.

"He perdido la confianza del jefe del Estado Mayor. Por eso he decidido que no puede seguir al frente cuando estamos ante un refuerzo histórico y necesario de la defensa danesa", dijo en una comparecencia anoche Lund Poulsen.

Lund Poulsen desvinculó el relevo de Lentfer de un caso concreto y aludió a una evaluación general.

Su puesto lo ocupará de forma provisional el mayor Michael Hyldgaard, hasta ahora responsable de las operaciones especiales. EFE

