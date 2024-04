La NASA selecciona tres propuestas para construir su automóvil lunar

La NASA ha seleccionado a Intuitive Machines, Lunar Outpost y Venturi Astrolab para producir el vehñiculo que los astronautas de las misiones Artemis conducirán en la superficie lunar. Cada proveedor trabajará su prototipo LTV (Lunar terrain vehicle)durante un año para desarrollar un sistema que cumpla con los requisitos de la NASA hasta la fase de proyecto de madurez del diseño preliminar. La agencia encargará al fabricante elegido una misión de demostración que incluirá el envío del LTV a la Luna para validar su rendimiento y seguridad antes de Artemis V, primera misión que contempla el uso del vehículo. El LTV tendrá que soportar las condiciones extremas del Polo Sur de la Luna y contará con tecnologías avanzadas para la gestión de energía, conducción autónoma y sistemas de navegación y comunicaciones de última generación. Las tripulaciones utilizarán el LTV para explorar, transportar equipos científicos y recolectar muestras de la superficie lunar, mucho más lejos de lo que podrían hacerlo a pie, lo que permitirá mayores retornos científicos. Entre misiones Artemis, cuando las tripulaciones no estén en la Luna, el LTV operará de forma remota para apoyar los objetivos científicos de la NASA según sea necesario. Fuera de ese cometido, el proveedor tendrá la posibilidad de utilizar su LTV para actividades privadas en la superficie lunar no relacionadas con las misiones de la NASA. "Utilizaremos el LTV para viajar a lugares a los que de otro modo no podríamos llegar a pie, aumentando nuestra capacidad de explorar y hacer nuevos descubrimientos científicos", dijo en un comunicado Jacob Bleacher, científico jefe de exploración en la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede de la NASA. en Washington. "Con las misiones tripuladas de Artemis, y durante las operaciones remotas cuando no hay tripulación en la superficie, estamos permitiendo la ciencia y el descubrimiento en la Luna durante todo el año".