El Rey Juan Carlos regresará a España para asistir a la boda de José Luis Martínez-Almeida. La lista de invitados

Empieza la cuenta atrás para una de las bodas más esperadas de la temporada, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo. Será este sábado 6 de abril cuando la pareja se de el 'sí quiero' tras un año de discreta relación y ya todo está preparado para el gran día. El enlace se celebrará en la Iglesia de los Jesuitas en la madrileña calle Serrano y, tras convertirse en marido y mujer a ojos de Dios los recién casados y sus invitados se desplazarán a la finca propiedad de la familia de la novia, 'El Canto de la Cruz' -en la localidad de Colmenar Viejo- donde tendrá lugar la celebración, que está previsto que se alargue hasta altas horas de la noche. Cada vez conocemos más detalles del enlace: La lista de bodas en una conocida tienda de la capital y que incluye desde electrodomésticos a vajillas, pasando por alfombras y otros elementos decorativos pensados para dar vida a su hogar -ya que la pareja ha preferido vivir separados hasta formalizar su unión-; la luna de miel, que consistirá en un viaje de 8 días a las paradisíacas Islas Maldivas y 2 en Bután; o el menú que degustarán en el día más feliz de sus vidas, servido por el prestigioso restaurante Lhardy y compuesto por un cocktail, primero, segundo -'Vanitatis' ha adelantado que será a buen seguro solomillo-, postre y recena para que los invitados recuperen fuerzas durante el baile. En cuanto a los invitados, que ascienden a 500, mucho se ha especulado en las últimas semanas con la presencia del Rey Juan Carlos, primo de la abuela de la novia, Teresa de Borbón. Y aunque en un principio se aseguró que el Emérito no viajaría desde Abu Dabi por este motivo finalmente ha decidido asistir, aprovechando su nueva visita a España para asistir al funeral de su sobrino Fernando Goméz-Acebo, que se celebrará en la más estricta intimidad el próximo lunes. Tampoco se perderán el enlace del alcalde de Madrid la Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina -aunque no están confirmadas al 100% todavía- ni Victoria Federica -que conoce a Teresa Urquijo desde que eran unas niñas-; y aunque los Reyes Felipe y Letizia están invitados, no suelen acudir a este tipo de celebraciones, por lo que su presencia sería una auténtica sorpresa que nadie espera. Un cónclave 'Real' al que también asistirán la hermana del Emérito, la infanta Margarita, junto a su marido Carlos Zurita y sus hijos María y Alfonso; además de algunos de los hijos de la infanta Pilar, como Simoneta Gómez-Acebo. Una selecta lista de invitados en la que también está la cúpula mayor del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijoo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y en la que no faltarán rostros conocidos del panorama social, empresarial y económico de nuestro país.