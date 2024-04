Alessandro Lequio da a Carlo Costanzia donde más le duele: "Como padre me das pena"

Carlo Costanzia di Costigliole ha emitido un durísimo comunicado arremetiendo contra la prensa española -y en concreto la productora dirigida por Ana Rosa Quintana- por las informaciones que se han dado tras la detención de sus hijos Pietro y Rocco en Turín acusados de intento de asesinato después de agredir a hachazos a un joven el pasado 18 de marzo por un presunto ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas pero también con los celos. Mientras sus hijos están en prisión provisional en Italia, el exmarido de Mar Flores no ha dudado en estallar por el "linchamiento mediático diario y constante" que según él los medios de comunicación de nuestro país están haciendo a sus hijos "desde hace semanas" "solo por el hecho de ser hermanos de otra víctima de las mentiras y manipulaciones, a su vez hijo de una madre santificada"; es decir, su hijo mayor, Carlo Costanzia, en el ojo del huracán por su relación con Alejandra Rubio. Y ha calificado a los periodistas de "verdaderos terroristas de la desinformación". Un comunicado en el que arremete especialmente contra Alessandro Lequio, que se ha mostrado muy crítico con sus hijos llegando a afirmar que en su "rebaño todas las ovejas son negras" y que este tipo de personas "cuanto más lejos mejor": "Un personaje que ha pasado su vida a organizar encerronas a gente para poder chantajear y que ha vendido portadas de sonadas traiciones y que lleva 30 años comiendo gracias el hablar mal de los demás, sin pegar palo en su vida, se permite el lujo de juzgar mi familia, mejor se enjuague antes la boca, que ya huele muy muy mal desde hace mucho tiempo..." afirma Carlo. Y como no podía ser de otra manera, el conde italiano le ha respondido en 'Vamos a ver'. "Entiendo que es el rebote de un padre desesperado ante el futuro que le espera a sus hijos, pero tiene a los 3 hijos durmiendo en el trullo y es lo que le debería preocupar y sobre lo que debería reflexionar" ha sentenciado. Respecto al ataque de Costanzia di Costigliole, Lequio no se ha quedado callado y asegurando que "no sé a quién se refiere con el personaje que se dedica al chantaje" ha admitido que aunque "en el siglo pasado" pudo tener sus cosas, "principalmente infidelidades, delito ninguno". "Como padre me das pena, pero más pena me da el chico que ha estado a punto de morir y que va a pasar el resto de du vida dependiendo de una prótesis por tus hijos. Y usar términos como terrotistas me parece muy desafortunado" ha zanjado muy crítico.