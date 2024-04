Noruega cierra temporalmente el Parlamento por una amenaza de bomba

Las autoridades de Noruega han ordenado este miércoles por la mañana el cierre temporal de la sede del Parlamento tras una amenaza de bomba, si bien las fuerzas de seguridad no han localizado inmediatamente ningún indicio que avale la existencia de un riesgo real en la principal sede legislativa. Un responsable de la Policía, Svend Bjelland, ha explicado que ya había habido una primera amenaza sobre el Storting --nombre oficial del Parlamento-- el martes por la tarde, aunque las autoridades no le concedieron credibilidad. Este miércoles se produjo un segundo aviso, en torno a las 9.45 horas, informa la cadena NRK. Una de las amenazas había sido publicada en Internet e invitaba a no acudir al Parlamento a las 10.00, según fuentes consultadas por el diario noruego 'Aftonbladet'. La Policía ha activado en toda la zona un amplio dispositivo de seguridad y rastreo, si bien no ha sido detenida ninguna persona por estas amenazas, de las que apenas han trascendido detalles. Varias calles de la zona han quedado cortadas y, en el interior, la actividad parlamentaria prosigue. El presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, ha advertido de la gravedad de este tipo de amenazas contra "el corazón de la democracia".