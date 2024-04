Este es el motivo del distanciamiento entre José María Almoguera y Carmen Borrego

Hace dos días conocíamos cuál sería la portada de la revista 'Semana' de este miércoles: José María Almoguera y Paola Olmedo hablando sobre su separación y de Carmen Borrego. Una entrevista sin precedentes que ha revolucionado el panorama nacional debido a los dardos envenenados que ambos han lanzado a la pequeña de las Campos. Si ha habido algo de su testimonio que ha llamado especialmente la atención son los sucesos que han provocado el distanciamiento entre madre e hijo: la exclusiva que hizo Carmen anunciando el embarazo de Paola y cómo les trataron en el recordado 'Sálvame Diario'. Sin embargo, Luis Pliego se encontraba esta tarde en el plató de 'TardeAR' y ha querido explicar cómo se gestó la exclusiva que Carmen hizo en 'Lecturas' anunciando que iba a ser abuela. Él recibió una llamada de la hermana de Terelu contándole de forma confidencial la buena nueva y el director de la publicación le dijo que les interesaría hacer una exclusiva. Carmen acuerda avisarle después de hablar con su hijo y Paola y, al cabo de unos días, los dos tortolitos le dan el visto bueno. La colaboradora de televisión firma el contrato con la revista y, esa misma semana, se emiten los audios de Paola hablando de forma negativa de la familia Campos... el contrato ya no se podía romper porque estaba firmado y Carmen hace la entrevista. Eso sí, ¿cuál fue el motivo del desencuentro entre los tres? Paola y José María se pensaban que la entrevista se había parado... pero la hija de María Teresa Campos tuvo que seguir con su compromiso y realizar, lo único que no ocurrió fue el posado de ambos para la publicación. Es por ese motivo por lo que Luis Pliego no entiende las declaraciones de la expareja asegurando que no sabían que Carmen iba a dar la entrevista, ya que eran conocedores en todo momento de la exclusiva.