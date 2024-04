El marido de Carmen Borrego, rotundo tras la entrevista de José María Almoguera y Paola Olmedo: "Lamentable"

Mientras Carmen Borrego continúa aislada por la organización de 'Supervivientes' tras su abandono y en paradero desconocido tras su llegada ayer a Madrid, su entorno empieza a reaccionar a las durísimas declaraciones de su hijo José María Almoguera y su todavía nuera, Paola Olmedo, en la exclusiva conjunta que han concedido a la revista 'Semana' tras confirmarse su separación. El joven, hasta ahora en un discreto segundo plano, ha dado un paso al frente para arremeter como nunca contra su madre, a la que señala directamente como una de las culpables del fracaso de su matrimonio. Lejos de quedarse ahí, el sobrino de Terelu le reprocha que vendiese la noticia de su futura paternidad sin consultarle ni a él ni a su mujer, y desvela que si no se hubiese muerto su abuela María Teresa Campos seguiría sin hablarse con su progenitora. Todo apunta a que Carmen se enterará de este inesperado y doloroso ataque de su hijo este jueves en directo en la gala de 'Supervivientes', pero su marido, José Carlos Bernal, ya se ha pronunciado sobre la exclusiva de José María y Paola: "No voy a decir nada de verdad, gracias". "Ya explicará ella todo lo que tiene que explicar porque es lamentable" ha sentenciado rotundo, dejando claro que no le han hecho gracia las declaraciones de la pareja contra la tertuliana. Revelando que todavía no ha podido hablar con Carmen tras su regreso -confirmando así que sigue completamente aislada-, el marido de la superviviente ha negado los rumores que circulan por redes sociales y que apuntan a que su mujer habría firmado permanecer 3 semanas en Honduras y después volverse sin penalización por parte del programa. "¿Tres semanas de qué? De verdad..." ha afirmado extrañado. Además, a pesar de su discreción, José Carlos sí ha querido aclarar que su mujer no sabía nada de la separación de José María y Paola antes de irse a 'Supervivientes' como se ha dicho al ver la fría reacción de Carmen al enterarse de la ruptura de su hijo y su nuera 9 meses después del nacimiento de su nieto: "Eso es absolutamente mentira. Gracias".