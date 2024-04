Cristina Gutiérrez: "De Loeb he aprendido su pasión y sencillez con la que ve la competición"

La piloto burgalesa de Dacia, Cristina Gutiérrez, reconoció que fue "muy emocionante" al francés Sébastien Loeb, "una leyenda del automovilismo" y su compañero en la Extreme E desde 2021, del que ha aprendido su "pasión" y "sencillez con la que ve la competición". "La primera vez que conocí a Seb en persona fue en el primer test que hicimos juntos en el Reino Unido antes de competir en la Extreme E. Fue muy emocionante conocerle porque fue como conocer a una leyenda del automovilismo, le había seguido durante muchos años", reveló Gutiérrez en declaraciones a Red Bull recogidas por Europa Press. La española relató que "desde el primer momento" el piloto francés se interesó por su carrera deportiva, en un periodo "difícil", porque Gutiérrez "había anunciado que dejaría de competir en el Dakar" por el abandono de sus patrocinadores. "Dos meses después me preguntó mis planes para el Dakar y habló con Red Bull para que me hicieran una prueba para entrar en el Red Bull Off-Road Junior Team. Fue un acto de gran generosidad que siempre agradeceré", rememoró. Así, la burgalesa ha aprendido "muchas cosas" del francés, "tanto fuera como dentro de las carreras", como por ejemplo "el respeto por sus rivales" o "la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de coche desde el primer momento". "Su pasión, lo fácil que hace las cosas difíciles, la sencillez con la que ve la competición", agregó. "El consejo más divertido fue la primera vez que se subió como copiloto conmigo en Reino Unido. La pista era de hierba y estaba muy resbaladiza, yo estaba cortando la hierba y él me dijo que dejara de conducir como un cortacésped", recordó. Ahora será Gutiérrez quien aconseje a Loeb de cara al Rally Transibérico, donde el francés competirá en la categoría Challenger con el Taurus que domó la española en el Dakar 2024, en el que venció por primera vez. "Es divertido ver a Seb compitiendo en la misma categoría, creo que se sorprenderá del nivel que tiene el equipo Taurus. Admiro mucho a Seb por su cercanía y porque se interesa por mi rendimiento en cada etapa del Dakar", añadió. "Es muy curioso y compartimos nuestras experiencias a lo largo del rally. En una de las etapas vino a preguntarme por el Taurus y quería que se lo enseñara. Para mí es un honor que alguien como él me pregunte y se interese por mi coche", reconoció. La española compartirá en el Dakar 2025 la categoría Ultimate con Loeb, ambos con el Dacia Sandrider. "Ha sido muy agradable trabajar con ellos porque he podido ver dónde dan importancia. He descubierto lo que más les interesa a la hora de desarrollar un coche y la profesionalidad que tienen", celebró. Cristina Gutiérrez estará acompañada en la categoría Challenger del BP Ultimate Rally Raid Portugal por su mentor Loeb desde este miércoles, prolongando una relación de maestro y aprendiz desde el Extreme E en 2021.