Liberados 14 de los 17 secuestrados en Nuevo León, México

La Fiscalía General de Justicia del estado mexicano de Nuevo León ha informado de la liberación de 14 de las 17 personas que fueron secuestradas el pasado 28 de marzo en el municipio Salinas Victoria. Hasta seis de los liberados son menores de edad. La Fiscalía ha explicado que los liberados se encuentran en "aparente buen estado de salud", según recoge el diario mexicano 'El Universal' en su edición digital. El organismo público no da detalles sobre cómo ni dónde se produjo la liberación o rescate. Entre los liberados hay cuatro mujeres de 56, 44, 36 y 32, tres hombres de 60, 58 y 27 años, dos adolescentes varones de 13 años y una niña de 5 y tres niños de 3, 6 y 8 años, así como otro hombre del que no se especifica la edad. El ataque se atribuye a "un grupo armado que buscaba a un hombre" y que perpetró un "secuestro masivo" contra los miembros de cuatro familias. Al no encontrar al hombre que buscaban, se llevaron a varios de sus allegados. El Gobierno respondió al secuestro con el envío de 100 miembros de las Unidades Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional con dos helicópteros, así como 390 militares procedentes de Tamaulipas y San Luis Potosí.