La anécdota de Alejandra Rubio con la Princesa Leonor: "Fue a darle un beso y se quitó porque se asustó"

Que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han estudiado en el mismo colegio que Alejandra Rubio, 'Santa María de Los Rosales', no es nada nuevo. Han sido varias las ocasiones en las que Terelu Campos ha hablado de la coincidencia con naturalidad, aunque hasta ahora lo único que había revelado es que a raíz de que las hijas de los Reyes Felipe y Letizia comenzasen su etapa escolar, la comida del comedor del centro cambió sustancialmente. Pasó a ser mucho más sana y los fritos y rebozados dieron paso a platos a la plancha, eliminando del menú alimentos poco saludables como las patatas fritas. Cada vez más cómoda en su puesto de tertuliana de 'D Corazón' en TVE, la hija de María Teresa Campos ha contado una anécdota que Alejandra vivió con la Princesa de Asturias y que no había compartido públicamente hasta ahora. A pesar de que la influencer es 6 años mayor que la Princesa Leonor, ambas coincidieron en más de una ocasión en el patio del colegio, y en una de esos encuentros en el recreo la heredera al trono, "que era muy cariñosa", no dudó en acercarse a la sobrina de Carmen Borrego para darle un beso, como ha recordado su madre. "Alejandra era muy vergonzosa y me contó que en un momento Leonor fue a darle un beso y se quitó porque se asustó por los guardaespaldas", ha revelado Terelu con naturalidad entre risas, reconociendo que su reacción cuando su hija le contó su 'desaire' a la hija de los Reyes le dijo "no me creo que hayas dejado a una niña pequeña sin darle un beso". TERELU SE PLANTAN CUANDO LA LLAMAN 'SUEGRA' DE CARLO COSTANZIA No es la única anécodta protagonizada por Terelu este fin de semana en el programa de TVE, ya que al escuchar que la tachaban de 'suegra' de Carlo Costanzia ha dejado claro que "no soy la suegra de nadie todavía", por lo que por el momento, y por muy enamorada que Alejandra esté del hijo de Mar Flores, por el momento prefiere marcar las distancias y desmarcarse de esta relación que dura ya dos meses y que está más que consolidada.