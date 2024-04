Isabel Pantoja prepara su concierto en Madrid. Homenaje a una persona muy especial e ilustres invitados

Una vez superado el pequeño susto de salud que la obligó a acudir a urgencias en Córdoba hace dos semanas, Isabel Pantoja cuenta los días para su esperadísima reaparición en Madrid. Será el día 13 de abril cuando la tonadillera se suba al escenario del Wizink Center y, aunque todavía quedan alrededor de 2000 localidades por vender, se espera que consiga un llenazo en su regreso a la capital 4 años después. Un concierto que promete ser muy especial y completamente diferente con los que ha dado hasta ahora en el marco de su gira '50 aniversario', con paradas hasta el momento en Bilbao, Las Palmas o Barcelona, y con más de 20 fechas por delante en los próximos meses. Y es que como ha revelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', será una actuación "homenaje" a su madre Ana Martín, fallecida en septiembre de 2021. "Durante todo el concierto habrá una explicación muy clara del homenaje a su madre" ha apuntado sin entrar en detalles sobre las sorpresas que la artista tiene preparados para sus fans. Para prepararlo todo al detalle, Pantoja llegará a Madrid procedente de Cantora con su hermano Agustín dentro de una semana, el día 9, y además de ensayar el renovado espectáculo en el que recordará como nunca a su madre -uno de los grandes pilares de su vida- retomará una vieja costumbre que sus incondicionales llevaban tiempo reclamando. Y es que el promotor de la gira está organizando un encuentro con fans en el hotel en el que se alojará durante su paso por la capital en lugar de en el camerino después de sus actuaciones como hacía antaño. Una recepción que tendrá lugar el día antes del concierto -es decir, el 12- en la que Isabel se reencontrará con algunos de sus seguidores y que se alargará durante bastantes minutos. No será la única reunión de la tonadillera, ya que como ha adelantado Rossi, ha invitado a su show tanto a los cuerpos diplomáticos de los paísses latinoamericanos donde tiene previsto actuar este invierno, sino también a un "miembro" de la Comunidad de Madrid que si finalmente asiste será "muy llamativo" y cuyo nombre, después de que Joaquín Prat le preguntase si se trata de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso, no ha querido desvelar porque todavía no está confirmado.