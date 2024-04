El fondo Silver Lake comprará Endeavor, propietaria de WWE y UFC, por 12.078 millones de euros

La empresa mediática y de talento Endeavor Group, matriz de World Wrestling Entertainment (WWE) y Ultimate Fighting Championship (UFC), ha anunciado este martes que su compra definitiva por parte de la firma de capital privado Silver Lake por unos 13.000 millones de dólares (12.078 millones de euros). Según los términos del acuerdo, Silver Lake adquirirá el 100% de las acciones en circulación que aún no posee (ya tiene el 71%), aparte de las participaciones rodadas. Así, los accionistas de Endeavor recibirán 27,50 dólares (25,55 euros) por título en efectivo, lo que representa una prima del 55% sobre el precio de la acción no afectada de 17,72 dólares (16,46 euros) al cierre del mercado el 25 de octubre de 2023, último día completo de negociación antes del anuncio de Endeavor de su revisión de alternativas estratégicas. Igualmente, se traduce en una prima del 39% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días no afectados de Endeavor. Silver Lake ha afirmado que cuando se consolide el conglomerado TKO creado por Endeavor en 2023 para fusionar WWE y UFC, el valor total combinado de la empresa será de 25.000 millones de dólares (23.227 millones de euros). En consecuencia, "esta es la mayor operación de inversión patrocinada por capital privado en más de una década, y la mayor jamás realizada en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento". "Creemos que esta transacción maximizará el valor para todos los accionistas públicos de Endeavor y estamos muy contentos de seguir desbloqueando e invirtiendo en las oportunidades de crecimiento que tenemos por delante como empresa privada", ha valorado el consejero delegado de Endeavor, Ariel Emanuel. "Se trata de una asociación muy especial. [...] Ahora, Endeavor puede aprovechar su plataforma central única para hacer frente a las fuerzas dinámicas que impulsan el crecimiento de los contenidos, los deportes y los eventos en directo con una visión audaz", ha destacado, por su parte, el co-consejero delegado y socio gerente de Silver Lake, Egon Durban, que también es presidente del consejo de administración de Endeavor.